Политика

ВедомостиВедомостиПутин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа

Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа. Сам президент сказал, что тоже сделал прививку. Подсчет Путин решил провести после доклада министра здравоохранения Вероники Скворцовой об эпидемической ситуации в России.
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Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру

РБК04:34

Скворцова заявила об увеличении охвата вакцинацией от гриппа в 2,5 раза

РИА Новости04:05

Путин призвал членов правительства привиться от гриппа

RT на русском04:55

Путин призвал Кабмин и администрацию сделать прививки от гриппа по его примеру

Народные новости04:35

Скворцова вслед за Путиным раскритиковала не привившихся от гриппа министров

Интерфакс04:48

Министры смогут сделать прививки от гриппа в Доме правительства

ТАСС04:43

Путин на заседании правительства заставил министров отчитываться о прививках

URA.Ru04:06
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Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

Известия 03:55
Авто

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Политика

МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии

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Происшествия

Водолазы продолжат искать останки убитой выпускницы СПбГУ

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Советник Трампа: США не могут обещать Украине вечную военную помощь

США не могут гарантировать, что будут вечно оказывать военную помощь Украине.
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Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция

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Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

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Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
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Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы

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Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
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Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных

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ТАСС 04:13
Общество

Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного

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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

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Сборная России по футболу прилетела в Сочи

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Сотрудникам скорой помощи в Магнитогорске, которые написали открытое письмо властям и пожаловались на тяжелые условия работы, повысят надбавку за работу в ночную смену.
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В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
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На борту летевшего из Сургута в Махачкалу самолета умер мужчина

Как стало известно от Южного Следственного управление на транспорте СКР, у него было онкологическое заболевание.
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Россия и Армения завершили переговоры о допуске российских специалистов на армянские биолаборатории, вскоре могут подписать меморандум, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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