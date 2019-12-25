Экономика
RT на русскомПутин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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с чего всё началось
Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.ТАСС10:43
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Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Будущее России. Национальные проекты09:33
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Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Учительница провела урок детям в анатомическом костюме
Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Транспорт
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем
СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
Биатлон
Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»
На старт индивидуальной гонки на 15 км у женщин выйдут 47 участниц. У мужчин на спринт заявлены 72 биатлониста.
Происшествия
У российского писателя нашли арсенал оружия
В доме писателя-фантаста Александр Конторовича при обыске нашли арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Экс-главу «Приморкрайстроя» осудили на девять лет за взятку
Бывший директор "Приморкрайстроя" осужден на девять лет колонии строгого режима за получение взятки на строительстве микрорайона для военных во Владивостоке, сообщает Генпрокуратура.
Музыка
Forbes назвал больше всего заработавших музыкантов десятилетия
Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Технологии
Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон
По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
Технологии
МТС разработала «умную» колонку
«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
Космос
Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку
21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото с мужем после слухов о его измене
Певица Вера Брежнева показала совместную фотографию с мужем, композитором Константином Меладзе, после слухов об его изменах и расставании пары.
Экономика
Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка
Промсвязьбанку передали более 99% акций Связь-банка, сообщила пресс-служба Промсвязьбанка.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Политика
WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России
США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Космос
На 36 тыс. км от Земли отправили прибор из Новосибирска
Полетел в космос на высоту 36 тысяч километров метеорологический спутник «Электро-Л» №3, на борту которого находится исследовательский прибор из Новосибирска.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Игры
В сети появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII
На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".