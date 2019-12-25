Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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с чего всё началось

Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАСС10:43

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Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

ТАСС10:43

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

RT на русском09:45

Мутко отметил динамику снижения ипотечных ставок

РИА Новости10:06

Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

Будущее России. Национальные проекты09:33

Путин поручил и дальше снижать ставку по ипотеке

Life.ru10:02

Путин призвал продолжить работать над снижением ставки по ипотеке

Комсомольская правда10:42

Путин призвал и дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Московский Комсомолец10:18
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Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Космос

Солнце вступило в новый цикл активности: чем это грозит

Сегодня, 25 декабря 2019 года, впервые на солнечном диске появились два пятна нового, 25-го цикла активности — по одному на каждом полушарии.
Московский Комсомолец 04:27
Космос

Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС

Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
Naked Science 23 декабря в 19:02
Гаджеты

Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
The GEEK 08:03
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
РИА Новости 08:03
Футбол

Роналду сменил имидж и прическу

Газета.Ru 06:59
Происшествия

Девятиклассницу ищут родственники и полиция Южно-Сахалинска

Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут 16-летнюю Наталью Сергеевну Ларину.
АСТВ 20:13
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Экономика

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Коммерсантъ 17:42
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения

Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
REGNUM 16:06
Политика

Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти

"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
РИА Новости 15:34
Происшествия

Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Иранский истребитель МиГ-29 разбился в среду на северо-западе страны, сообщило агентство ИРНА.
Интерфакс 07:22
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС 16:57
Общество

Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены

Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
REGNUM 08:29
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM 19:58
Политика

Путин назвал задачей номер один повышение доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что задачей номер один для страны является повышение уровня доходов россиян.
РЕН ТВ 06:10
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Кино

«Кинопоиск» назвал главным фильмом 2019 года «Зеленую книгу»

В число главных фильмов 2019 года аналитики ресурса включили рекордсмена российского проката «Мстители: Финал» и «Джокера».
Политическая Экспертиза вчера в 04:17
Армия и оружие

Путин заявил, что в мире только у России есть гиперзвуковое оружие

Президент Владимир Путин заявил, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.
Взгляд.ру вчера в 07:44
Футбол

Стало известно, сколько Кавани будет зарабатывать в «Атлетико»

Sport24.ru 13:30
Происшествия

Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7

Басманный суд Москвы назначил от десяти до 13 лет лишения свободы трем хакерам, обвиняемым в махинациях с фиктивным возвратом билетов РЖД и S7 c ущербом в 17 млн руб. Такой приговор вынес судья Артур Карпов, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РБК 10:04
Общество

Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран

Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.
Интерфакс 12:50
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Политика

Укладчик «Северного потока — 2» приостановил строительство

«В ожидании принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода „Северный поток - 2“. Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера», — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.
OilCapital.ru 23 декабря в 02:40
Футбол

«Никакой он не сбитый летчик». Карпина назвали лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сошлись в выборе лучшего тренера по итогам 19-ти туров чемпионата России.
Sportbox.RU 15:43
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Взгляд.ру вчера в 11:28
Экономика

В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса

«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.
REGNUM 04:45
Политика

Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
РЕН ТВ 17:15
Общество

Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.
Life.ru 17:10
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
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