Экономика
RT на русскомПутин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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с чего всё началось
Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.ТАСС10:43
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Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Будущее России. Национальные проекты09:33
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Космос
Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС
Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
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Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
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Экономика
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"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Иране
Иранский истребитель МиГ-29 разбился в среду на северо-западе страны, сообщило агентство ИРНА.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что задачей номер один для страны является повышение уровня доходов россиян.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Кино
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В число главных фильмов 2019 года аналитики ресурса включили рекордсмена российского проката «Мстители: Финал» и «Джокера».
Армия и оружие
Путин заявил, что в мире только у России есть гиперзвуковое оружие
Президент Владимир Путин заявил, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.
Происшествия
Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7
Басманный суд Москвы назначил от десяти до 13 лет лишения свободы трем хакерам, обвиняемым в махинациях с фиктивным возвратом билетов РЖД и S7 c ущербом в 17 млн руб. Такой приговор вынес судья Артур Карпов, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Общество
Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран
Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Политика
Укладчик «Северного потока — 2» приостановил строительство
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Футбол
«Никакой он не сбитый летчик». Карпина назвали лучшим тренером первой части сезона РПЛ
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сошлись в выборе лучшего тренера по итогам 19-ти туров чемпионата России.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Экономика
В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса
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Политика
Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
Общество
Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой
Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.