Экономика
RT на русскомПутин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Будущее России. Национальные проекты09:33
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