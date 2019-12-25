Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

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