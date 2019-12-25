Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

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