Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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с чего всё началось

Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил продолжить работу по снижению ставок ипотечных кредитов. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАСС09:30

Подробнее о событии

Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

ТАСС10:43

Мутко отметил динамику снижения ипотечных ставок

РИА Новости10:06

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

RT на русском09:45

Путин поручил и дальше снижать ставку по ипотеке

Life.ru10:02

Путин призвал продолжить работать над снижением ставки по ипотеке

Комсомольская правда10:42

Путин призвал и дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Московский Комсомолец10:18

Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

Будущее России. Национальные проекты09:33
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В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
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Кавани согласовал с «Атлетико» контракт на 12 млн евро в год

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ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года

Почти половина россиян назвали политиком года президента России Владимира Путина, пригласить его к себе на празднование Нового года готовы были бы 22% граждан РФ, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
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Технологии

В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи

В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи нового поколения. Речь идет о животных с многократно отредактированным геномом.
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Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам

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Путин не обсуждал ситуацию вокруг «Сафмара» на встрече с бизнесом

Ситуация вокруг компании «Сафмар» не обсуждалась президентом России Владимиром Путиным и бизнесменом Михаилом Гуцериевым.
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Кино

Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку

Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
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Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков

Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
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Армия и оружие

В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков

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Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год

Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
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Шоу-бизнес

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Певица Вера Брежнева показала совместную фотографию с мужем, композитором Константином Меладзе, после слухов об его изменах и расставании пары.
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С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
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Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии

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Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
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Россиян предупредил Роспотребнадзор о передающейся через собак болезни

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеванию подвержены не только бродячие, но и домашние собаки.
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Путин опроверг планы по корректировке целевых показателей нацпроектов

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В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
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Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его

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