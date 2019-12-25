Экономика
RT на русскомПутин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил продолжить работу по снижению ставок ипотечных кредитов. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.ТАСС09:30
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Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Будущее России. Национальные проекты09:33
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