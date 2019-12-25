Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

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