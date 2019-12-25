Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

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Мутко отметил динамику снижения ипотечных ставок

РИА Новости10:06

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

RT на русском09:45

Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

Будущее России. Национальные проекты09:33

Путин поручил и дальше снижать ставку по ипотеке

Life.ru10:02

Путин призвал продолжить работать над снижением ставки по ипотеке

Комсомольская правда10:42

Путин призвал и дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Московский Комсомолец10:18
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Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

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Газета.Ru 13:23
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Происшествия

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В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
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RT на русском 08:16
Политика

Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
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Политика

Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Газета.Ru 11:00
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В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

РБК 10:15
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Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Общество

Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»

Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
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Политика

Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе

Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза.
Телеканал 360° 22 декабря в 03:12
Наука

Земля на прослушке

На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
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Транспорт

Смольный опубликовал тарифы на проезд в наземном городском транспорте

Комбинированный билет — на все три вида наземного транспорта — обойдется в 2 035 рублей, на два по выбору — 1 915 рублей.
Радио Зенит 04:58
Политика

Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Lenta.ru 14:23
Футбол

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»

26 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Лестер Сити» в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23:00.
Bookmaker-ratings.ru 02:51
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку выпишут из больницы на этой неделе

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Армия и оружие

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
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Зе Луиш показал, как отдыхает со своей русской девушкой. Видео

Нападающий португальского «Порту» Зе Луиш отдыхает на Мальдивах вместе со своей русской девушкой Алесей.
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Daihatsu готовит к дебюту прототип TAFT

Стоит упомянуть, что название Taft уже использовалось Daihatsu для внедорожника, производство которого было запущено в 1974 году.
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Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется

Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
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У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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По мнению американского портала The National Interest, ударные атомные подводные лодки усовершенствованного проекта «Ясень-М» являются самыми смертоносными из когда-либо созданных.
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Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

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