Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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с чего всё началось

Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАССвчера в 10:43

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Путин поручил и дальше снижать ставку по ипотеке

Life.ruвчера в 10:02

Путин призвал и дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Московский Комсомолецвчера в 10:18

Мутко отметил динамику снижения ипотечных ставок

РИА Новостивчера в 10:06

Путин призвал продолжить работать над снижением ставки по ипотеке

Комсомольская правдавчера в 10:42

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 09:45

Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

ТАССвчера в 10:43

Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

Будущее России. Национальные проектывчера в 09:33
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Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Вести.Ru 01:38
Политика

Госсекретарь США приедет в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Белоруссию с официальным визитом в январе 2020 года. Об этом сообщает Foreign Policy.
Lenta.ru 02:01
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Общество

Сахалинские министры и депутаты выступили против никотиновых жвачек

Запрет на продажу никотиносодержащих жвачек и конфет необходимо ввести в Сахалинской области, пока не заработает соответствующий федеральный закон.
РИА Сахалин-Курилы 02:19
Футбол

Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
ТК Звезда 01:56
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

РБК 00:49
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости вчера в 10:20
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости вчера в 15:48
Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС 00:36
Политика

В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море

В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.
Газета.Ru 02:19
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 24 декабря в 16:08
Общество

Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»

Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Ruposters.ru вчера в 08:19
Здоровье

В России изменят правила посещения пациентов в больницах

«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Севастополь.ру 24 декабря в 08:15
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

REGNUM вчера в 14:59
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

РИА Новости вчера в 04:15
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о взломе билетных систем РЖД и S7

Басманный суд Москвы назначил от 10 до 13 лет лишения свободы троим хакерам, занимавшимся фиктивным возвратом билетов РЖД и авиакомпании S7, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Ведомости вчера в 14:40
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер вчера в 10:09
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:40
Здоровье

Игорь Руденя проверил готовность новой детской поликлиники в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил готовность к открытию новой детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери.
АиФ Тверь вчера в 12:25
Общество

Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны

Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
Ведомости вчера в 16:05
Технологии

В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
РИА Новости вчера в 07:40
Космос

В России испытают частный ракетный двигатель на перекиси водорода

Ларос Российская частная компания "Ларос" проведет первые огневые испытания жидкостного ракетного двигателя тягой 20 килограмм в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Олега Ларионова.
РЕН ТВ 23 декабря в 03:45
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Политика

Россия официально предложила США начать переговоры по СНВ-3

Российская сторона направила США официальный запрос о начале переговоров по продлению договора СНВ-3.
Экономика сегодня 01:58
Футбол

Футболист сборной Украины хочет отпраздновать Новый год в Донецке

Член футбольной сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал, что хочет встретить Новый год в Донецке.
Rusvesna.su 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
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