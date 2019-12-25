Экономика
RT на русскомПутин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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с чего всё началось
Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.ТАССвчера в 10:43
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Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Будущее России. Национальные проектывчера в 09:33
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Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру
В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Политика
Госсекретарь США приедет в Белоруссию
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Белоруссию с официальным визитом в январе 2020 года. Об этом сообщает Foreign Policy.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
Общество
Сахалинские министры и депутаты выступили против никотиновых жвачек
Запрет на продажу никотиносодержащих жвачек и конфет необходимо ввести в Сахалинской области, пока не заработает соответствующий федеральный закон.
Футбол
Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020
Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Политика
В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море
В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Общество
Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»
Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Общество
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о взломе билетных систем РЖД и S7
Басманный суд Москвы назначил от 10 до 13 лет лишения свободы троим хакерам, занимавшимся фиктивным возвратом билетов РЖД и авиакомпании S7, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Учительница провела урок детям в анатомическом костюме
Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Здоровье
Игорь Руденя проверил готовность новой детской поликлиники в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил готовность к открытию новой детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери.
Общество
Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны
Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Космос
В России испытают частный ракетный двигатель на перекиси водорода
Ларос Российская частная компания "Ларос" проведет первые огневые испытания жидкостного ракетного двигателя тягой 20 килограмм в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Олега Ларионова.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Политика
Россия официально предложила США начать переговоры по СНВ-3
Российская сторона направила США официальный запрос о начале переговоров по продлению договора СНВ-3.
Футбол
Футболист сборной Украины хочет отпраздновать Новый год в Донецке
Член футбольной сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал, что хочет встретить Новый год в Донецке.