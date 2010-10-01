Политика

REGNUMREGNUMПутин призвал действовать на упреждение в борьбе с COVID-19

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Москва, 13 апреля 2020, 15:45 — REGNUM России пока удаётся действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании о мерах по борьбе с пандемией заявил президент РФ Владимир Путин.
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