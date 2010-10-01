Политика
REGNUMПутин призвал действовать на упреждение в борьбе с COVID-19
Москва, 13 апреля 2020, 15:45 — REGNUM России пока удаётся действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании о мерах по борьбе с пандемией заявил президент РФ Владимир Путин.
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Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Политика
Путин снова проведет открытое совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин снова проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 05:57
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Футбол
Федор Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи
РИА Новости 05:44
Игры
Создатели Doom Eternal необычно поздравили авторов Final Fantasy VII
Создатели Doom Eternal опубликовали изображение, на котором Палач Рока (главный герой игры) повторяет позу Клауда с обложки Final Fantasy VII.
REGNUM 11 апреля в 08:42
Общество
Голикова призналась, что к 9 мая справиться с коронавирусом не удастся
Вице-премьер Т. Голикова, выступая в эфире телеканала «Россия», заявила, что перелома ситуации с коронавирусом к 9-мая ожидать не стоит, в связи с чем можно ожидать продления срока ограничительных мер для населения.
Хорошие новости вчера в 15:53
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Главного кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах.
Газета.Ru 08:39
Политика
Путин потребовал устранить нехватку медицинских средств защиты
Сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник должны получать все установленные доплаты за особые условия работы и должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Life.ru 08:40
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Гаджеты
OnePlus 8 Pro позирует вместе с новыми наушниками и чехлами
Инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass), который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о новинках ИТ-индустрии, опубликовал новые изображения смартфона OnePlus 8 Pro с его аксессуарами.
iXBT.com 00:43
Общество
Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
Российская газета 08:55
Политика
Рада отказалась отменить закон о рынке земли
Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник отказался отменить закон о рынке земли, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 08:35
Общество
В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
Происшествия
В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки
Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru вчера в 11:28
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Наука
Коронавирус бьет по легким сильнее, чем атипичная пневмония
Новый коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19, поражает легкие значительно сильнее, чем вирус, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году.
Planet Today 04:18
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
РИА Новости 08:25
Политика
Суд вынес приговор бывшему министру обороны Грузии
Тбилиси, 13 апреля 2020, 13:43 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили и осудил его на 5 лет лишения свободы.
REGNUM 06:43
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
ЦБ рекомендовал коммерческим банкам лишать премий сотрудников, которые при оформлении услуг вводят клиентов в заблуждение, говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора.
Ведомости 06:50
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Экономика
Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины
Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:50
Общество
Представитель ВОЗ: Ношение масок станет нормой
К понедельнику число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,85 млн человек, 114 тысяч скончались.
62инфо 08:36
Здоровье
Лукашенко: в Белоруссии не умер ни один человек от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47