Политика

РБКРБКПутин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
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Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

RT на русском10:36

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

РБК10:36

Путин призвал сделать более устойчивым экономический рост в России в ближайшие три года

ТАСС09:36

Путин: В ближайшие три года надо достичь более устойчивого роста экономики

Российская газета10:07

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики

РИА Новости10:02

Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

Будущее России. Национальные проекты09:43

Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики

Известия10:16
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Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия вчера в 08:35
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 13:01
Политика

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
РИА Новости 10:04
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Спорт

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процедуру выдачи российским спортсменам разрешения на выступления на международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.
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Политика

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Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
RT на русском 11:49
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Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

РБК 09:26
Шоу-бизнес

Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева

37-летняя артистка прокомментировала слухи о разладе в отношениях с Константином Меладзе.
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В сентябре миссия МВФ после работы на Украине отказалась рекомендовать фонду новую программу сотрудничества именно из-за ситуации с Коломойским.
Lenta.ru 07:44
Армия и оружие

Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной

Политика Соединенных Штатов в отношении нефтяных месторождений в Сирии не является противозаконной, считает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Общество

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Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
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Эксперты отметили, что таксисты, продавцы и грузчики при работе не задействуют эмоциональный интеллект.
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Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что он не смотрит телевидение.
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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
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Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

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«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
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Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
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О новых смартфонах линейки Honor V30 последнее время появляется немало сообщений.
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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

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Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами

Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
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Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Медведев утвердил антитабачную концепцию РФ до 2035 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию.
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Многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей в Югре

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Экономика

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Абрамович отказался продавать «Челси»

Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
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Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

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Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
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Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

RT на русском 03:09
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