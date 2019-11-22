Политика
РБКПутин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
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Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты09:43
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Происшествия
На территории Анапы загорелись плавни
Пожарным удалось локализовать возгорание плавней (в том числе зарослей камыша) возле хутора Чембурка около города Анапа в Краснодарском крае на площади 1500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Футбол
«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Музыка
Coldplay отказались от гастролей ради экологии
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
Фигурант дела Бабченко заявил о подготовке Киевом провокаций с реальными убийствами
Один из организаторов «убийства» журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман в интервью газете ВЗГЛЯД сообщил, что изначально украинские спецслужбы планировали реальные убийства людей.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
Авто
Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе
Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Происшествия
В Коми на ректора университета завели три уголовных дела
Дела возбуждены на основании итогов проверки университета прокуратурой, установившей, что в 2013 году Цхадая как ректор, действуя от имени УГТУ как единственного участника одного ООО, принял решение о продаже 33-процентной доли уставного капитала данной фирмы по номинальной цене в 10 тыс. руб. двум определенным им лицам.
Спорт
World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.
Общество
Берлускони госпитализировали после падения
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в клинику после того, как упал в Загребе во время конгресса Европейской народной партии, сообщает La Repubblica.
Общество
В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана объявили в Новороссийске.
Культура
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Общество
В России может наступить безработица таксистов и грузчиков
Эксперты отметили, что таксисты, продавцы и грузчики при работе не задействуют эмоциональный интеллект.
Кино
Российский фильм «Аванпост» вышел в прокат
В прокат вышел фантастический фильм «Аванпост» режиссёра Егора Баранова. Премьера киноленты состоялась 21 ноября.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
Космос
К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом
Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко рассказал о потенциально опасном астероиде, который можно сравнить с Челябинским метеоритом.
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Авто
Этот тип автомобиля идеально подходит для России
Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.