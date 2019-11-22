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Наука Звезда плиоценового периода В 1924 году в каменоломне города Таунг в Южно-Африканском Союзе (будущей ЮАР) нашли череп 5-6-летнего детеныша, которому дали прозвище «Бэби из Таунга».

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