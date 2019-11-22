Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
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Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

RT на русском10:36

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

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Путин призвал сделать более устойчивым экономический рост в России в ближайшие три года

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Путин: В ближайшие три года надо достичь более устойчивого роста экономики

Российская газета10:07

Путин призвал закрепить динамичный рост экономики

РИА Новости10:02

Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

Будущее России. Национальные проекты09:43

Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики

Известия10:16
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Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщил РБК, что его пригласили на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
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Газета.Ru вчера в 05:42
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Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина

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Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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Поедет ли Тедеско в Питер, выиграет ли «Тамбов» у «Локо». Анонс тура РПЛ

Турнирная таблица после 16 туров В 17-м туре встречаются Выиграет ли "Тамбов" четвертый матч подряд После ухода Александра Григоряна и назначения исполняющим обязанности главного тренера Сергея Первушина "Тамбов" выиграл три матча подряд.
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Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
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