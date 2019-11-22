Политика
RT на русскомПутин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты09:43
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Происшествия
МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме
Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. МВД сообщало, что три человека погибли и три пострадали.
Наука
Звезда плиоценового периода
В 1924 году в каменоломне города Таунг в Южно-Африканском Союзе (будущей ЮАР) нашли череп 5-6-летнего детеныша, которому дали прозвище «Бэби из Таунга».
Общество
МИД Швеции пожаловался на страх россиян перед посещением страны
Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы, в частности, россияне, не хотят посещать страну из-за негативного образа за рубежом, сообщает РИА "Новости".
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
Здоровье
Уволенный трансплантолог Каабак сообщил о встрече со Скворцовой
Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщил РБК, что его пригласили на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина
Бывший премьер-министр России Евгений Примаков дважды предпринимал попытки сместить Владимира Путина с должности директора Федеральной службы безопасности.
Футбол
Баста: ростовский СКА спонсирует «Ростех»
Известный рэпер Василий Вакуленко («Баста») рассказал, кто ещё спонсирует ростовский СКА.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Авто
Появилось фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Из петербургской школы уволили учительницу за ее откровения в Twitter
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Футбол
Поедет ли Тедеско в Питер, выиграет ли «Тамбов» у «Локо». Анонс тура РПЛ
Турнирная таблица после 16 туров В 17-м туре встречаются Выиграет ли "Тамбов" четвертый матч подряд После ухода Александра Григоряна и назначения исполняющим обязанности главного тренера Сергея Первушина "Тамбов" выиграл три матча подряд.
Футбол
Экс-игрок «Рубина» обвиняется в избиении двух девушек
Авто
Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Экономика
ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике
По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Происшествия
Прокуратура назвала причину ЧП с автомобилем в Пензе
Некачественная экспертиза теплосетей в Пензе привела к разрушению трубопровода и ЧП с падением автомобиля с двумя мужчинами в яму с кипятком, сообщила журналистам в пятницу старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Футбол
Роналду остался вне состава «Ювентуса»
Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.