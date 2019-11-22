Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан. Путин заметил, что на совещании планируется обсудить текущую ситуацию в экономике.

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России

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