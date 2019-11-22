Политика

Мойка78Мойка78Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России

Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан. Путин заметил, что на совещании планируется обсудить текущую ситуацию в экономике.
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Путин поручил сделать экономический рост более устойчивым

Коммерсантъ22 ноября в 11:33

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

RT на русском22 ноября в 10:36

Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики

Известия22 ноября в 10:16

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

РБК22 ноября в 10:36

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики

РИА Новости22 ноября в 10:02

Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

Будущее России. Национальные проекты22 ноября в 09:43

Путин призвал сделать более устойчивым экономический рост в России в ближайшие три года

ТАСС22 ноября в 09:36
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Политика

Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
РИА Новости 02:40
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
Политика

Спецподразделения Росгвардии не обяжут представляться, заявил депутат

Законопроект об обязанности росгвардейцев представляться не будет распространяться на сотрудников спецподразделений ведомства - ОМОНА и СОБРа, заявил журналистам один из авторов проекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 04:19
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

В центре Киева осквернили памятник еврейскому писателю

REGNUM 03:02
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Общество

ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 ноября, состоялась церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Происшествия

При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец

В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Российская газета 03:46
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Космос

СМИ сообщили о переносе запуска «Прогресса МС-13» к МКС

Газета.Ru 04:10
Общество

«Подводный ядерный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море

REGNUM 22 ноября в 05:35
Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 01:41
Спорт

Песков призвал дождаться конкретных решений по РУСАДА

Надо дождаться принятия конкретных решений, спортивные власти находятся в контакте и будут в дальнейшем взаимодействовать с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и международным спортивным сообществом.
ФАН 04:30
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Lenta.ru вчера в 14:21
Футбол

Семин перечислил проблемы «Локомотива» перед игрой с «Байером» в ЛЧ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что команда испытывает ряд проблем перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».
РБК 04:24
Политика

Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
News.ru 00:19
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Фигурное катание

Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
РИА Новости 03:01
Армия и оружие

Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году

"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Российская газета 03:46
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
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