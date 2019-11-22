Политика
Мойка78Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России
Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан. Путин заметил, что на совещании планируется обсудить текущую ситуацию в экономике.
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Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты22 ноября в 09:43
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Политика
Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Политика
Спецподразделения Росгвардии не обяжут представляться, заявил депутат
Законопроект об обязанности росгвардейцев представляться не будет распространяться на сотрудников спецподразделений ведомства - ОМОНА и СОБРа, заявил журналистам один из авторов проекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Общество
ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»
На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 ноября, состоялась церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Происшествия
При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец
В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Общество
«Подводный ядерный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море
Экономика
Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Спорт
Песков призвал дождаться конкретных решений по РУСАДА
Надо дождаться принятия конкретных решений, спортивные власти находятся в контакте и будут в дальнейшем взаимодействовать с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и международным спортивным сообществом.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Футбол
Семин перечислил проблемы «Локомотива» перед игрой с «Байером» в ЛЧ
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что команда испытывает ряд проблем перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».
Политика
Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе
Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Фигурное катание
Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет
Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
Армия и оружие
Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году
"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.