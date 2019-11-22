Политика
Мойка78Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России
Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан. Путин заметил, что на совещании планируется обсудить текущую ситуацию в экономике.
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Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты22 ноября в 09:43
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Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Общество
В Киеве вандалы осквернили памятник еврейскому писателю
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян об «атмосферной впадине»
Атмосферное давление придет к среднеклиматическим значениям только к середине недели, 27 ноября, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» в понедельник, 25 ноября.
Общество
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Политика
Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»
Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
Экономика
Forbes рассказал о росте зарплат топ-менеджеров в нефтяной отрасли
Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли за год выросла почти в полтора раза, до $ 3,28 млн, пишет журнал Forbes.
Происшествия
При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец
В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Здоровье
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
Экономика
Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Спорт
Российскому спорту предрекли трагедию
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о будущем отечественного спорта.
Происшествия
В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов
Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Политика
Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей
Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.