Политика

Мойка78Мойка78Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России

Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан. Путин заметил, что на совещании планируется обсудить текущую ситуацию в экономике.
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Путин поручил сделать экономический рост более устойчивым

Коммерсантъ22 ноября в 11:33

Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

Будущее России. Национальные проекты22 ноября в 09:43

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

РБК22 ноября в 10:36

Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики

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Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики

РИА Новости22 ноября в 10:02

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

RT на русском22 ноября в 10:36

Путин призвал сделать более устойчивым экономический рост в России в ближайшие три года

ТАСС22 ноября в 09:36
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Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
RT на русском вчера в 21:19
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
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Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

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Российская газета 03:46
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
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Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Общество

В Киеве вандалы осквернили памятник еврейскому писателю

RT на русском 03:22
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
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Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 01:41
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Lenta.ru вчера в 14:21
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян об «атмосферной впадине»

Атмосферное давление придет к среднеклиматическим значениям только к середине недели, 27 ноября, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» в понедельник, 25 ноября.
Известия 03:45
Общество

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Экономика

Forbes рассказал о росте зарплат топ-менеджеров в нефтяной отрасли

Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли за год выросла почти в полтора раза, до $ 3,28 млн, пишет журнал Forbes.
БИЗНЕС Online 03:29
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Происшествия

При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец

В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Вести.Ru вчера в 23:30
Здоровье

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
РИА Новости 00:56
Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Спорт

Российскому спорту предрекли трагедию

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о будущем отечественного спорта.
Lenta.ru 03:43
Происшествия

В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:34
Политика

Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
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В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей

Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
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