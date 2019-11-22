Политика
RT на русскомПутин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Читать в источнике
Оценить192
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин: В ближайшие три года надо достичь более устойчивого роста экономики
Российская газета22 ноября в 10:07
Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты22 ноября в 09:43
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Происшествия
Число погибших при крушении самолета в Африке возросло до 29 человек
Число погибших в результате авиакатастрофы на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Футбол
Карпин назвал смешным судейство матча с «Динамо»
"Не хочу комментировать судейство, потому что смешно о чем-либо говорить", - сказал Карпин.
Экономика
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и выразил уверенность в стабильности российской валюты в перспективе.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков за проигрыш в ФНЛ
Воронежцы, которым грозит вылет из Футбольной национальной лиги, уступили со счетом 0:2. Несколько раздосадованных болельщиков выбежали на поле и пытались вступить с футболистами в драку, передает Sports.ru.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала маму без фотошопа
Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
Культура
Лещенко высказался о скандале вокруг Ротару
Комментируя слова концертного директора Ротару о «заказе» на критику в адрес певицы, артист выразил уверенность, что «это всё глупости».
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Наука
Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Политика
В Конгрессе США заявили, что Украина вмешивалась в американские выборы
По данным телеканала CNN, конгрессмен Ли Зелдин напомнил о существующих утверждениях о якобы российском вмешательстве в американские выборы.
Политика
Медведев обозначил главную задачу «Единой России»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ключевая задача, которая стоит перед партией «Единая Россия», заключается в том, чтобы сохранить политическое лидерство в стране.
Здоровье
Широко распространенный в реке Обь паразит может вызвать рак
Широко распространенный в реке Обь паразит может вызвать рак с высокой степенью летальности.
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответила на сообщения о пустом аккаунте Чернышева
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала сообщения СМИ о том, что муж актрисы Петр Чернышев удалил фотографии из своего инстаграма и отписался от всех друзей.
Общество
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Транспорт