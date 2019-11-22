Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
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Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

RT на русском22 ноября в 10:36

Путин призвал сделать более устойчивым экономический рост в России в ближайшие три года

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Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики

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Российская газета22 ноября в 10:07

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РИА Новости22 ноября в 10:02

Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

Будущее России. Национальные проекты22 ноября в 09:43

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

РБК22 ноября в 10:36
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