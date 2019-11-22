Политика

Мойка78Мойка78Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России

Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан. Путин заметил, что на совещании планируется обсудить текущую ситуацию в экономике.
Читать в источнике
Комментировать465

Подробнее о событии

Путин: В ближайшие три года надо достичь более устойчивого роста экономики

Российская газета22 ноября в 10:07

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

РБК22 ноября в 10:36

Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики

Известия22 ноября в 10:16

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

RT на русском22 ноября в 10:36

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики

РИА Новости22 ноября в 10:02

Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

Будущее России. Национальные проекты22 ноября в 09:43

Путин призвал сделать более устойчивым экономический рост в России в ближайшие три года

ТАСС22 ноября в 09:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Происшествия

Двух россиян спасли с перевернувшейся лодки в Южной Корее

Береговая охрана Южной Кореи спасла двух россиян, которые перевернулись на рыбацкой лодке. Их доставили вертолетом в больницу.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия вчера в 12:54
Политика

Жириновский предложил изменить правила самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Коммерсантъ вчера в 21:21
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

ТАСС вчера в 16:39
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru вчера в 18:29
Происшествия

В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:34
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК вчера в 12:45
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 08:14
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Российская газета вчера в 22:25
Происшествия

Полиция заинтересовалась видеозаписью, снятой около школы в Приморье

В настоящее время полиция Уссурийска изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ.
Владивосток-Новости вчера в 22:58
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru вчера в 03:12
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Ведомости вчера в 17:08
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Общество

В Сирию прибыл российский медицинский спецназ

Вести.Ru вчера в 23:18
Футбол

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Вести.Ru вчера в 13:00
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

РИА Новости вчера в 19:37
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
Финансы

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
РБК вчера в 20:48
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Экономика

Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году

После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год).
Коммерсантъ вчера в 23:30
Теннис

Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса

Metaratings вчера в 16:34
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском вчера в 19:44
Политика

WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химической атаке в Сирии

Доклад о химической атаке в сирийском городе Дума могли подделать.
Вести.Ru вчера в 23:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное