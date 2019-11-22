Политика
Мойка78Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России
Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан. Путин заметил, что на совещании планируется обсудить текущую ситуацию в экономике.
Читать в источнике
Оценить192
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин: В ближайшие три года надо достичь более устойчивого роста экономики
Российская газета22 ноября в 10:07
Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты22 ноября в 09:43
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Происшествия
Двух россиян спасли с перевернувшейся лодки в Южной Корее
Береговая охрана Южной Кореи спасла двух россиян, которые перевернулись на рыбацкой лодке. Их доставили вертолетом в больницу.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Политика
Жириновский предложил изменить правила самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Происшествия
В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов
Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Происшествия
Полиция заинтересовалась видеозаписью, снятой около школы в Приморье
В настоящее время полиция Уссурийска изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Экономика
Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ
Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Общество
В Сирию прибыл российский медицинский спецназ
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Экономика
Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году
После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год).
Теннис
Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химической атаке в Сирии
Доклад о химической атаке в сирийском городе Дума могли подделать.