Политика
Мойка78Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России
Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан. Путин заметил, что на совещании планируется обсудить текущую ситуацию в экономике.
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Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты22 ноября в 09:43
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Футбол
Тренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»
Во вторник, 26 ноября московский «Локомотив» примет на домашней арене леверкузенский «Байер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
В Тбилиси оппозиционеры начали шествие
По её данным, участники шествия намерены провести митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента с требованием внести изменения в избирательную систему страны.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Энергетика
Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Космос
Роскосмос подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13»
Футбол
Абрамович не собирается продавать «Челси»
Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году. За это время «Челси» выиграл пять раз чемпионат Англии, а также один раз – Лигу чемпионов.
Общество
Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов
Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.
Общество
Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России
Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Технологии
Google прокомментировала ситуацию с 4K и 60 FPS в Stadia
По данным ресурса 9to5google, многие игры не работают в разрешении 4K при 60 FPS.
Общество
Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат
В своем Twitter американский изобретатель опубликовал видео, на котором запечатлели противостояние нового Tesla Truck и пикапа Ford F-150, с которым сравнивают новинку.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Футбол
«Спартак» не будет переносить матч с ЦСКА в «Лужники»
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не намерен переносить домашний матч 1/4 финала Олимп-Кубка России против ЦСКА с «Открытие Арены» в «Лужники».
Единоборства
Александр Емельяненко провел битву взглядов с пауэрлифтером Кокляевым
Скандально известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко 29 ноября встретится с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Общество
В Южно-Китайском море произошёл взрыв с радиационным заражением
Общество
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Армия и оружие
Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году
"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Происшествия
Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины
Происшествия
Уволенный из-за «дела Голунова» оперативник устроился в «Красное и Белое»
Акбар Сергалиев, тезка бывшего оперативника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, стал сотрудником отдела по предотвращению потерь в сети алкомаркетов «Красное и Белое», сообщил РБК представитель компании.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Общество
АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.