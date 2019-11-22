Политика

Мойка78Мойка78Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России

Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан. Путин заметил, что на совещании планируется обсудить текущую ситуацию в экономике.
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Путин поручил сделать экономический рост более устойчивым

Коммерсантъ22 ноября в 11:33

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Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым

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РИА Новости22 ноября в 10:02

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

РБК22 ноября в 10:36

Путин призвал сделать более устойчивым экономический рост в России в ближайшие три года

ТАСС22 ноября в 09:36
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
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Тренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Во вторник, 26 ноября московский «Локомотив» примет на домашней арене леверкузенский «Байер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Перед смертью Марию Клочкову мог изнасиловать коллега-опер в Сочи

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В Тбилиси оппозиционеры начали шествие

По её данным, участники шествия намерены провести митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента с требованием внести изменения в избирательную систему страны.
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В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
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Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
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Роскосмос подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13»

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Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году. За это время «Челси» выиграл пять раз чемпионат Англии, а также один раз – Лигу чемпионов.
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Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
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Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.
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Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России

Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
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Google прокомментировала ситуацию с 4K и 60 FPS в Stadia

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Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат

В своем Twitter американский изобретатель опубликовал видео, на котором запечатлели противостояние нового Tesla Truck и пикапа Ford F-150, с которым сравнивают новинку.
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Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не намерен переносить домашний матч 1/4 финала Олимп-Кубка России против ЦСКА с «Открытие Арены» в «Лужники».
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Скандально известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко 29 ноября встретится с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
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В Южно-Китайском море произошёл взрыв с радиационным заражением

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Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

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"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
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Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

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Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
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Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины

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Уволенный из-за «дела Голунова» оперативник устроился в «Красное и Белое»

Акбар Сергалиев, тезка бывшего оперативника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, стал сотрудником отдела по предотвращению потерь в сети алкомаркетов «Красное и Белое», сообщил РБК представитель компании.
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В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
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ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

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АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы

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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
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