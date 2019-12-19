Создан федеральный оператор, 200 с лишним региональных операторов, а также принята схема территориального планирования. Но не хватает прямого общения с гражданами. Надо показывать — как будет развиваться, где будут перерабатываться эти отходы, и мы точно должны избавиться от серых схем и криминала.

В настоящее время, отметил президент, основные решения в этой области уже приняты, однако властям и операторам мусорной реформы все еще есть над чем работать. В частности, необходимо вести прямое общение с гражданами, считает российский лидер.

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