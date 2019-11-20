Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Несмотря на рост зарплат, располагаемые реальные доходы россиян стоят на месте, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Господин Путин призвал правительство изменить сложившуюся ситуацию.
Читать в источнике
Комментировать1898
с чего всё началось

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

Скачок на 3% стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года, однако экономисты утверждают, что резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
РБК06:10

Подробнее о событии

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

РБК06:10

Путин назвал скромными результаты работы кабмина по обеспечению роста доходов граждан

ТАСС06:42

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

РИА Новости06:37

Путин заявил о застое реальных доходов россиян

Известия06:30

Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян

RT на русском11:27

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Коммерсантъ06:09

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Интерфакс06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Происшествия

«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Интерфакс 05:57
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
RuNews24.ru вчера в 11:09
Футбол

Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес

Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
Кино

Тодд Филлипс получил разрешение на съемки «Джокера 2»

РИА Новости 12:03
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Футбол

В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 02:14
Политика

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 11:18
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор 04:22
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось

Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.
DixiNews 08:37
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Технологии

Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон

Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Вечерняя Москва 10:56
Общество

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Газета.Ru 02:42
Политика

В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии

Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Известия 12:26
Авто

Власти Калифорнии запретили закупать автомобили почти всех марок

Калифорнийские власти перестанут закупать для собственных нужд автомобили General Motors, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и других марок.
CarsWeek.ru 09:28
Кино

Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн

REGNUM вчера в 03:24
Политика

Зеленский прибыл на открытие моста у Станицы Луганской

Московский Комсомолец 08:25
Экономика

Набиуллина: экономический рост оказался скромнее ожидаемого

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует скромный рост экономики России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.
REGNUM 04:38
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
RT на русском 01:39
Политика

МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Ruposters.ru 05:14
Происшествия

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
РБК 05:29
Общество

Росстат отчитался о сокращении населения в России с начала года

Сокращение рождаемости произошло в 82 из 85 регионов, в 17 регионах зафиксирован естественный прирост населения, в то же время в 32 субъектах число умерших превысило число родившихся в полтора-два раза.
Говорит Москва 10:57
Транспорт

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года

RT на русском 09:44
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Музыка

София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами

В 2018 году София Ротару сообщила, что больше не будет выступать в России из-за политической обстановки.
Культуромания 18 ноября в 00:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное