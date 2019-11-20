Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Как подчеркнул президент, доходы граждан — важнейшее направление работы правительства, однако "результаты пока скромные". Кроме того, Путин отметил позитивную экономическую динамику в России, несмотря на снижение темпов глобальных показателей в этой сфере.
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Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Коммерсантъ06:09

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

РИА Новости06:37

Путин заявил о застое реальных доходов россиян

Известия06:30

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

РБК06:10

Путин назвал скромными результаты работы кабмина по обеспечению роста доходов граждан

ТАСС06:42

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Интерфакс06:04

Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан

RT на русском06:01
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Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

iReactor вчера в 14:03
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

REGNUM 08:06
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сигареты

В России предложили ввести единую минимальную цену на пачку сигарет.
АБН вчера в 22:05
Политика

Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия

Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Интерфакс 08:02
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в Москве

Группа неизвестных жестоко избила капитана Центра спецназначения Федеральной службы безопасности России.
Комсомольская правда вчера в 04:47
Общество

На Украине задержали призывавшего к терактам «провокатора российских спецслужб»

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, подозреваемого в призывах к совершению терактов якобы по заданию российских спецслужб.
Lenta.ru 09:03
Происшествия

Украинского депутата нашли мертвым в своем автомобиле

В салоне автомобиля найдено тело депутата горсовета Кременчуга Полтавской области Украины.
Утро.ru 09:02
Происшествия

Против матери, посадившей ребенка за руль, возбудили уголовное дело

МИР 24 вчера в 09:17
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

РБК 08:19
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM вчера в 04:42
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Вести.Ru 03:40
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:06
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 07:37
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Кино

Трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт появился в Сети

На популярном видеохостинге YouTube появился трейлер мюзикла "Кошки" с участием Тейлор Свифт и многих других актеров разных величин.
VSE42.RU вчера в 22:27
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Армия и оружие

Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО

НАТО в среду, 20 ноября, скорее всего, признает космос одной из сфер деятельности альянса.
РБК вчера в 06:23
Технологии

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
Полит.ру 06:16
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Lenta.ru 08:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Экономика

ЦБ рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки в декабре

Банк России в декабре на заседании совета директоров рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 07:48
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Происшествия

Почки украинцев незаконно пересаживали израильтянам в Казахстане

В роли доноров органов выступали граждане Узбекистана, Киргизии, Украины, которые из-за трудного материального положения продавали свои почки.
Московский Комсомолец 06:19
Здоровье

В России начали исследования «медицинской» марихуаны

В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.
Известия вчера в 04:40
Хоккей

Сборные России и Финляндии по хоккею сыграют на футбольном стадионе

Игра с участием сборных России и Финляндии по хоккею в рамках Кубка Первого канала состоится на стадионе «Газпром арена» в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Аргументы и Факты 06:53
Общество

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Газета.Ru 02:42
Экономика

Шесть регионов ПФО получат гранты более 1 млрд рублей в 2019 году

Самарская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО).
REGNUM 02:29
Армия и оружие

В Минобороны прокомментировали заявления Турции по Сирии

Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало заявления главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу относительно обязательств российской стороны по ситуации в Сирии.
Москва 24 вчера в 07:18
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