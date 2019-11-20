Общество
РИА НовостиПутин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Как подчеркнул президент, доходы граждан — важнейшее направление работы правительства, однако "результаты пока скромные". Кроме того, Путин отметил позитивную экономическую динамику в России, несмотря на снижение темпов глобальных показателей в этой сфере.
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Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сигареты
В России предложили ввести единую минимальную цену на пачку сигарет.
Политика
Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия
Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в Москве
Группа неизвестных жестоко избила капитана Центра спецназначения Федеральной службы безопасности России.
Общество
На Украине задержали призывавшего к терактам «провокатора российских спецслужб»
В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, подозреваемого в призывах к совершению терактов якобы по заданию российских спецслужб.
Происшествия
Украинского депутата нашли мертвым в своем автомобиле
В салоне автомобиля найдено тело депутата горсовета Кременчуга Полтавской области Украины.
Происшествия
Против матери, посадившей ребенка за руль, возбудили уголовное дело
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Кино
Трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт появился в Сети
На популярном видеохостинге YouTube появился трейлер мюзикла "Кошки" с участием Тейлор Свифт и многих других актеров разных величин.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Армия и оружие
Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО
НАТО в среду, 20 ноября, скорее всего, признает космос одной из сфер деятельности альянса.
Технологии
Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia
Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Экономика
ЦБ рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки в декабре
Банк России в декабре на заседании совета директоров рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Почки украинцев незаконно пересаживали израильтянам в Казахстане
В роли доноров органов выступали граждане Узбекистана, Киргизии, Украины, которые из-за трудного материального положения продавали свои почки.
Здоровье
В России начали исследования «медицинской» марихуаны
В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.
Хоккей
Сборные России и Финляндии по хоккею сыграют на футбольном стадионе
Игра с участием сборных России и Финляндии по хоккею в рамках Кубка Первого канала состоится на стадионе «Газпром арена» в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Экономика
Шесть регионов ПФО получат гранты более 1 млрд рублей в 2019 году
Самарская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО).
Армия и оружие
В Минобороны прокомментировали заявления Турции по Сирии
Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало заявления главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу относительно обязательств российской стороны по ситуации в Сирии.