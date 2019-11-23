Политика

ВедомостиВедомостиПутин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
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Пробная партия: Путин призвал ЕР отказаться от пустых обещаний

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Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников для решения проблем в регионах

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:07, Ашберн
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