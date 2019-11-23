Политика
ВедомостиПутин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
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Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Киберспорт
Valve: Обновление The Outlanders для Dota 2 выйдет 26 ноября
Сотрудник Valve написал на reddit, что компания планирует выпустить обновление The Outlanders для Dota 2 во вторник 26 ноября.
Общество
Китайский журналист заявил, что россиянки быстрее стареют
Китайский журналист из издания Sohu попытался выяснить, кто стареет быстрее – женщины из России или из Китая.
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Общество
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за протестов
Мэр Боготы Энрике Пеньялоса ввел комендантский час для всей колумбийской столицы из-за продолжающихся протестов, сообщает AFP.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Здоровье
Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
Врач Франциска Рубин отметила, какие продукты могут заменить лекарства и позволят укрепить здоровье. Об этом она рассказала журналу Focus.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина: «Первый канал ищет мне замену»
Надежда Бабкина рассказала журналистам о загруженном графике. По словам телеведущей, Первый канал ищет ей замену.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Общество
МЧС предложило закрепить в законе понятие «оправданного риска»
В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.
Шоу-бизнес
«Нельзя столько жрать»: Галкин после ужина с Пугачевой раздавил весы
Наевшись вволю вкусностей, Галкин утром проснулся в прекрасном расположении духа, но вскоре утро омрачили весы.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Политика
Путин: словоблуды и конъюнктурщики предадут Россию
Политические популисты и пустословы, которые причисляют себя к «Единой России», легко могут предать интересы партии.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Спорт
Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента ВФЛА
Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфоны с подэкранной камерой
Xiaomi разрабатывает смартфоны с подэкранной камерой. Инженеры китайской компании активно работают над тем, чтобы улучшить технологию.