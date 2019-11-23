Политика

ВедомостиВедомостиПутин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
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Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Lenta.ru07:46

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

Известия07:00

Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Российская газета06:54

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

РИА Новости06:46

Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников

Коммерсантъ06:43

Путин призвал «трясти чиновников» для решения проблем в регионах

RT на русском06:37

Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников для решения проблем в регионах

ТАСС06:25
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Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Происшествия

В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД

Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.
Московский Комсомолец 10:01
Здоровье

Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов

Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Сусанин 20 ноября в 08:05
Происшествия

В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

Российская дипмиссия в Куала-Лумпуре заявила, что в территориальных водах Малайзии было задержано судно с россиянином и украинцами на борту.
RT на русском 03:29
Политика

Хинштейна избрали заместителем секретаря Генсовета «Единой России»

«Заместителями секретаря Генсовета «Единой России» избираются Александр Хинштейн и [ вице-губернатор Ленинградской области] Сергей Перминов», - сказал секретарь Генерального Совета партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Парламентская газета 09:28
Теннис

Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой

RT на русском 08:40
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Происшествия

Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан

Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Авто

Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»

РИА Новости 09:32
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
РИА Новости 09:42
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник

Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 09:32
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Известия 05:46
Экономика

Банки обещают россиянам за биометрию снизить ставки по кредитам

Крупные российские банки могут снизить ставки по кредитам клиентам, которые сдали биометрию.
Южный Федеральный 21 ноября в 21:21
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей 21 ноября в 23:44
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 05:39
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин рассказали о своей борьбе с раком

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» как они борются с недугом.
Privet-Rostov.ru 02:46
Общество

Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году

Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала дом в Лондоне

Виктория признается, что сейчас дома достаточно холодно, так как в Лондоне стоит промозглая погода.
StarHit.ru вчера в 04:00
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 09:25
Политика

Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах

Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Коммерсантъ 09:28
Политика

Андрей Бочаров участвует в съезде «Единой России» в Москве

Московский Комсомолец 07:13
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости 20 ноября в 20:25
Происшествия

Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия 09:40
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Политика

США ввели санкции против министра связи и информации Ирана

США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
РИА Новости вчера в 10:38
Политика

В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Известия 10:08
Футбол

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ 08:19
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