Коронавирус
RT на русскомПутин призвал форсировать развитие внутреннего туризма
Как отметил президент, это зависит от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах. «А это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма, точнее сказать, форсировать наши возможности на этом направлении», — указал он.
Читать в источнике
Оценить255
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин призвал переориентировать транспорт на внутренние перевозки: международного туризма нет
Московский Комсомолец07:43
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Российские власти знали, что российские медицинские учреждения были не готовы к ЧС. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:00
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
Общество
Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая
В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Гаджеты
LG выпустила концептуальный смартфон Velvet
LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
The GEEK 05:57
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
Фигурное катание
Тутберидзе поделилась мнением об уходе Трусовой
Inc-news.ru вчера в 12:34
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о суде с Волочковой
Телеведущая Дана Борисова рассказала о своем конфликте с балериной Анастасией Волочковой на шоу «Алена Блин!».
Слово и Дело 06:33
Общество
В Краснодарском крае на врача составили протокол о фейках после просьбы выдать средства защиты
В Краснодарском крае на врача-эндокринолога Юлию Волкову составили административный протокол о фейках (часть 9 статьи 13.15 КоАП) после того, как она записала видеообращение с просьбой выдать медикам региона средства индивидуальной защиты.
Дождь 10:48
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по возвращению Крыма
По заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев разрабатывает концепцию из трех шагов для "возвращения" Крымского полуострова, передает НВ.
Инфорос вчера в 03:21
Авто
После майских праздников у дилеров появится обновленный Skoda Rapid
Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня 03:49
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Здоровье
Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев
В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.
Четвертая Власть 06:08
Наука
Мозг человека воспроизводит во сне свой опыт бодрствования
Evo-rus.com 03:02
Политика
Путин поручил помочь людям, занятым на транспорте
«Важно поддержать людей в сфере перевозок», — сказал Путин. Транспортный комплекс России не должен потерять устойчивость, отметил президент.
ИА Красная Весна 08:15
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Космос
Ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые из международной команды астрономов открыли новую черную дыру, которая расположена на максимально близком расстоянии от Земли.
Актуальные Новости вчера в 13:33
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Политика
У личного помощника Трампа выявили коронавирус
Тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным помощником американского президента Дональда Трампа, оказался положительным, пишут СМИ.
Взгляд.ру 12:01
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Общество
Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений
В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
SM News 05 мая в 20:31