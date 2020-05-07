Как отметил президент, это зависит от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах. «А это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма, точнее сказать, форсировать наши возможности на этом направлении», — указал он.

Происшествия В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 95

Общество Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей. 2,4K

Политика Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года. 18

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет. 19

Шоу-бизнес Дана Борисова рассказала о суде с Волочковой Телеведущая Дана Борисова рассказала о своем конфликте с балериной Анастасией Волочковой на шоу «Алена Блин!».

Общество В Краснодарском крае на врача составили протокол о фейках после просьбы выдать средства защиты В Краснодарском крае на врача-эндокринолога Юлию Волкову составили административный протокол о фейках (часть 9 статьи 13.15 КоАП) после того, как она записала видеообращение с просьбой выдать медикам региона средства индивидуальной защиты.

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,1K

Космос Ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру Ученые из международной команды астрономов открыли новую черную дыру, которая расположена на максимально близком расстоянии от Земли. 6

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 646

Политика У личного помощника Трампа выявили коронавирус Тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным помощником американского президента Дональда Трампа, оказался положительным, пишут СМИ.