Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин попросил глав фракций Государственной думы поддержать законопроект о поправках в конституцию.
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Владимир Путин призвал лидеров фракций ГД поддержать законопроект о поправке в Конституцию

Эхо Москвывчера в 21:51

Путин попросил глав фракций ГД разъяснить россиянам поправки в Конституцию

News.ruвчера в 19:08

Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию

Парламентская газетавчера в 16:57

Лидеры фракций говорили с президентом только о хорошем

Коммерсантъвчера в 18:01

Главы фракций Госдумы высказались о поправках в Конституцию

Взгляд.рувчера в 17:58

Путин попросил разъяснить россиянам поправки в Конституцию

РБКвчера в 18:44

Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию

РИА Новостивчера в 16:44
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
РИА Новости 00:46
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже «дочки» банка

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже "дочки" банка. Накануне украинские власти продали на аукционе Проминвестбанк.
Piter.tv вчера в 03:22
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Ведомости вчера в 14:41
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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском вчера в 11:42
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

Piter.tv 00:23
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера в США

RT на русском вчера в 22:16
Политика

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Авто

В марте дилеры начнут ставить новые автомобили на учет

Все крупные дилерские центры начнут оказывать услуги по постановке на учет новых автомобилей уже в марте, максимум — в апреле.
AutoNews 02:07
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина

Общественное телевидение России вчера в 07:19
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
РБК 00:12
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Авто

Skoda тестирует новый электрический кроссовер Skoda Enyaq

Чешская компания Skoda в настоящее время занимается дорожными заездами нового электрического кроссовера Enyaq.
Faktom вчера в 13:11
Кино

В Сети появилось новое видео с Валюхой со съемок сериала «Сваты-7»

На просторах сети Интернет разместили новый видео-ролик со съемок одной из серий популярного российского сериала «Сваты-7».
Ugpressa.ru 03:08
Здоровье

Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жительницу Краматорска, находящегося на территории Украины, госпитализировали с подозрением на коронавирус после возвращения из Таиланда.
iReactor 03:20
Политика

ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
ТАСС вчера в 16:11
Происшествия

При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека

При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 23:34
Общество

Посольство объяснило увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, поскольку некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране.
РБК 02:22
Общество

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК вчера в 09:42
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском вчера в 07:31
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
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Тренера по каратэ задержали в Москве за насилие над ученицами

ТАСС 02:49
Авто

Стали известны финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»

CarsWeek.ru вчера в 07:06
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Финансы

Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
RT на русском 02:13
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
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