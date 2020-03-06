Политика
РИА НовостиПутин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин попросил глав фракций Государственной думы поддержать законопроект о поправках в конституцию.
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Владимир Путин призвал лидеров фракций ГД поддержать законопроект о поправке в Конституцию
Эхо Москвывчера в 21:51
Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию
Парламентская газетавчера в 16:57
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Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже «дочки» банка
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже "дочки" банка. Накануне украинские власти продали на аукционе Проминвестбанк.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера в США
Политика
«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников
Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Авто
В марте дилеры начнут ставить новые автомобили на учет
Все крупные дилерские центры начнут оказывать услуги по постановке на учет новых автомобилей уже в марте, максимум — в апреле.
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Авто
Skoda тестирует новый электрический кроссовер Skoda Enyaq
Чешская компания Skoda в настоящее время занимается дорожными заездами нового электрического кроссовера Enyaq.
Кино
В Сети появилось новое видео с Валюхой со съемок сериала «Сваты-7»
На просторах сети Интернет разместили новый видео-ролик со съемок одной из серий популярного российского сериала «Сваты-7».
Здоровье
Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жительницу Краматорска, находящегося на территории Украины, госпитализировали с подозрением на коронавирус после возвращения из Таиланда.
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
Происшествия
При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека
При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
Общество
Посольство объяснило увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, поскольку некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране.
Общество
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Авто
Стали известны финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Финансы
Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.