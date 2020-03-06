Президент России Владимир Путин попросил глав фракций Государственной думы поддержать законопроект о поправках в конституцию.

Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию

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