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BFM.ru
BFM.ru

Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову взять под контроль работу коллекторских организаций. По словам президента, часто коллекторские агентства при взыскании задолженностей переходят все границы.В источнике
С чего всё началось
«Нами проведено 1,2 тыс. внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн [рублей]», — приводит пресс-служба Кремля
 слова Аристова.
Известиявчера в 08:45
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Газета.Ru

Путин рекомендовал ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

Газета.Ruвчера в 11:40
РБК

Путин решил взять под контроль «переходящих всякие границы» коллекторов

РБКвчера в 09:36
Коммерсантъ

Путин поручил разобраться с «переходящими всякие границы» коллекторами

Коммерсантъвчера в 08:13
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Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

Известиявчера в 08:45
RT на русском

Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

RT на русскомвчера в 07:44
РИА Новости

Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов

РИА Новостивчера в 07:41
ТАСС

Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

ТАССвчера в 08:10

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
REGNUMвчера в 10:30
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«Уже перебрасывают штабы»: что армия США готовит на востоке Европы

Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск.
РИА Новости24 августа в 01:00
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газетавчера в 10:15
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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