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Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

Президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
«Нами проведено 1,2 тыс. внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн [рублей]», — приводит пресс-служба Кремля
 слова Аристова.
Известия08:45
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РБК

Путин решил взять под контроль «переходящих всякие границы» коллекторов

РБК09:36
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Путин поручил разобраться с «переходящими всякие границы» коллекторами

Коммерсантъ08:13
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Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

Известия08:45
Lenta.ru

Путин потребовал разобраться с коллекторами

Lenta.ru08:01
RT на русском

Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

RT на русском07:44
РИА Новости

Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов

РИА Новости07:41
ТАСС

Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

ТАСС08:10

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Областная газетавчера в 12:40
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Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию

Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию
РИА Новости08:50
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей в первые дни акции

Россияне по состоянию на утро вторника, 25 августа, приобрели туров в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском08:23
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«Убито 3,5 млрд врагов» — появилась статистика беты «Мстителей»

Судя по результатам, игроки не сидели без дела: Наиграно 28,5 млн часов Убито 3,5 млрд врагов Персонажей максимально прокачали 240 тысяч раз Самый популярный предмет (приобрели 640 тысяч раз) — хромированный костюм Железного человека (Chroma Lux).
Игромания.ру08:57

Башкирский суд рассмотрел жалобы на аресты защитников Куштау

Верховный суд Башкирии за два дня рассмотрел 16 жалоб на постановления районного суда об арестах участников конфликта на горе Куштау, где экозащитники протестовали против разработки шихана содовой компанией, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости07:54
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Замгоссекретаря США Биган обсудил с Лавровым Белоруссию и Навального

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию с протестами в Белоруссии, а также инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает посольство США в России.
Коммерсантъ08:58