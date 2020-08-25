Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов
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Президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
«Нами проведено 1,2 тыс. внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн [рублей]», — приводит пресс-служба Кремля
слова Аристова.
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