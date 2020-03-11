Общество

Вести.RuВести.RuПутин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе". Это поможет стать российской экономике еще крепче.
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Путин выразил уверенность в успешном прохождении Россией кризисного периода

Газета.Ru10:02

Путин предложил подготовить экономику к «серьезной конкурентной борьбе»

РБК06:27

Путин: Россия пройдет турбулентный период достойно

Взгляд.ру06:09

Путин: есть все шансы, что ключевые отрасли выйдут из кризиса окрепшими

ТАСС06:10

Путин заявил о шансах достойно преодолеть кризис

Известия06:08

Путин уверен, что экономика России переживёт турбулентность и окрепнет

RT на русском06:01

Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

РИА Новости06:06
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Политика

Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом

Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 09:51
Общество

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
РИА Новости 12:55
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Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

REGNUM вчера в 16:59
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Энергетика

В Минэнерго не сочли целесообразным урезать добычу нефти

Россия не считает целесообразным урезать добычу нефти, так как в настоящий момент неизвестно, насколько сильное влияние окажет на спрос эпидемия коронавируса COVID-19.
Известия 14:34
Общество

ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
РБК 13:48
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

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Политика

Госдума приняла поправки в Конституцию

Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляцию заседания провели на сайте Госдумы.
RZN.info 04:10
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Дочку Ирины Шейк запечатлели в алом платье и запачканных колготках на прогулке с мамой

Шейк встретилась с Купером в ресторане. Актера запечатлели папарацци, когда он нес дочку на руках и зацеловывал.
Телепрограмма вчера в 12:51
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Общество

Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Российская газета 13:22
Киберспорт

Боевой пропуск появится в World of Tanks

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Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ

RT на русском 14:20
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Футбол

Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.
LiveSport.ru 13:09
Религия

РПЦ призвала приходы и монастыри дезинфицировать кивоты икон

РПЦ призвала все приходы и монастыри дезинфицировать кивоты икон для профилактики коронавируса.
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Происшествия

«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.
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Экономика

Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

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Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
РИА Новости 06:50
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
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Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях

Еще одной смертельной болезнью считается аллергия.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Здоровье

В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса

Показатель смертности от нового коронавируса COVID–19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа, заявил на слушаниях в конгрессе глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (National Institute of Health, NIH) Энтони Фаучи (Anthony Fauci).
РИА Новости 11:53
Здоровье

В России выросло число заболевших коклюшем

Число людей, заболевших коклюшем, увеличилось в России за год примерно на 40% и составило 14 406 человек.
UfaTime.ru вчера в 15:04
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Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

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Новый Hyundai Elantra представят 17 марта в Голливуде

Новый Avante представляет собой полностью переработанную модель, в основу которой ляжет новая платформа Hyundai 3-го поколения.
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Свежий график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia

В этом году смартфоны Nokia обновляются, возможно, не так оперативно, но всё же уже многие модели получили Android 10.
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В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
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ПСЖ и «Боруссия» назвали составы на ответный матч Лиги чемпионов

Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).
REGNUM 14:56
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