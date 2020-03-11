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Энергетика В Минэнерго не сочли целесообразным урезать добычу нефти Россия не считает целесообразным урезать добычу нефти, так как в настоящий момент неизвестно, насколько сильное влияние окажет на спрос эпидемия коронавируса COVID-19.

Политика Госдума приняла поправки в Конституцию Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляцию заседания провели на сайте Госдумы.

Футбол Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.

Происшествия «Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.

Экономика Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.

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