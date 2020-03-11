Общество
Вести.RuПутин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе
Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе". Это поможет стать российской экономике еще крепче.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Энергетика
В Минэнерго не сочли целесообразным урезать добычу нефти
Россия не считает целесообразным урезать добычу нефти, так как в настоящий момент неизвестно, насколько сильное влияние окажет на спрос эпидемия коронавируса COVID-19.
Общество
ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
Политика
Госдума приняла поправки в Конституцию
Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляцию заседания провели на сайте Госдумы.
Шоу-бизнес
Дочку Ирины Шейк запечатлели в алом платье и запачканных колготках на прогулке с мамой
Шейк встретилась с Купером в ресторане. Актера запечатлели папарацци, когда он нес дочку на руках и зацеловывал.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Общество
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19
ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Киберспорт
Боевой пропуск появится в World of Tanks
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Футбол
Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса
Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.
Религия
РПЦ призвала приходы и монастыри дезинфицировать кивоты икон
РПЦ призвала все приходы и монастыри дезинфицировать кивоты икон для профилактики коронавируса.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.
Экономика
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Еще одной смертельной болезнью считается аллергия.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Здоровье
В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса
Показатель смертности от нового коронавируса COVID–19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа, заявил на слушаниях в конгрессе глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (National Institute of Health, NIH) Энтони Фаучи (Anthony Fauci).
Здоровье
В России выросло число заболевших коклюшем
Число людей, заболевших коклюшем, увеличилось в России за год примерно на 40% и составило 14 406 человек.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Авто
Новый Hyundai Elantra представят 17 марта в Голливуде
Новый Avante представляет собой полностью переработанную модель, в основу которой ляжет новая платформа Hyundai 3-го поколения.
Гаджеты
Свежий график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia
В этом году смартфоны Nokia обновляются, возможно, не так оперативно, но всё же уже многие модели получили Android 10.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Футбол
ПСЖ и «Боруссия» назвали составы на ответный матч Лиги чемпионов
Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).