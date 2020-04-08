Коронавирус

iReactoriReactorПутин призвал губернаторов дорожить каждой минутой и каждым рублем

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами регионов призвал ответственно относиться к имеющимся ресурсам. Глава государства отметил, что Министерство финансов России должно дать регионам возможность действовать гибко.
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Путин напомнил губернаторам об ответственности за расход средств на борьбу с коронавирусом

Вечерняя Москва08:56

Путин: вопросы с коронавирусом нужно решать быстро

Газета.Ru09:10

«Дорожить каждым днём». Путин призвал глав российских регионов действовать во время пандемии собранно и быстро

Life.ru09:01

Путин призвал губернаторов действовать быстро и профессионально

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Путин: Должны дорожить каждым рублем

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Путин заявил о необходимости бороться за жизнь каждого больного с коронавирусом

Lenta.ru08:46

«Дорожить каждым днём и каждым рублём»: Путин сделал предупреждение губернаторам

Царьград08:45
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В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы

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ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса

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Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

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В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

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Торговые центры Петербурга попросили у Смольного поддержки

Власти Петербурга просят направить в правительство РФ обращение о принятии неотложных мер федерального уровня по поддержке торговых центров.
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Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:41
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.
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Комендантский час в Аркадии озвучили сиреной из «Судной ночи»

Сигнал из "Судной ночи" был использован для того, чтобы напомнить о начале комендантского часа; впоследствии полицейские сообщили, что не знали о связи сирены с фильмом и пообещали больше её не включать.InterMedia напоминает: хоррор "Судная ночь" вышел на экраны в 2013 году.
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Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
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Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Lenta.ru 08:59
Политика

В Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции

Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».
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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

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В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
REGNUM 05:09
Экономика

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
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Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона

В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
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Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда»

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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
МонаВиста 06:47
Общество

В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
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Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы

«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
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Авто

Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа

В результате оказалось, что «АвтоВАЗ» патентовал немало названий для новых моделей Лада, но ни одно из них так и не было использовано.
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Гаджеты

AnTuTu назвали мощные среднебюджетные смартфоны марта 2020 года

Как известно AnTuTu подготавливает ТОПы для флагманских смартфонов, но не так давно они организовали новый рейтинг, в котором отображается информация о мощных устройствах среднего сегмента.
Astera вчера в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
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