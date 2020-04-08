Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами регионов призвал ответственно относиться к имеющимся ресурсам. Глава государства отметил, что Министерство финансов России должно дать регионам возможность действовать гибко.

Политика Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Технологии Sony представила новый геймпад для PlayStation 5 Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.

Экономика Торговые центры Петербурга попросили у Смольного поддержки Власти Петербурга просят направить в правительство РФ обращение о принятии неотложных мер федерального уровня по поддержке торговых центров.

Происшествия Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Экономика Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.

Общество Комендантский час в Аркадии озвучили сиреной из «Судной ночи» Сигнал из "Судной ночи" был использован для того, чтобы напомнить о начале комендантского часа; впоследствии полицейские сообщили, что не знали о связи сирены с фильмом и пообещали больше её не включать.InterMedia напоминает: хоррор "Судная ночь" вышел на экраны в 2013 году.

Общество «Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».

Политика Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.

Политика В Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».

Экономика Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.

Общество В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.

Общество Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы «Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.

Авто Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа В результате оказалось, что «АвтоВАЗ» патентовал немало названий для новых моделей Лада, но ни одно из них так и не было использовано.