Коронавирус
iReactorПутин призвал губернаторов дорожить каждой минутой и каждым рублем
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами регионов призвал ответственно относиться к имеющимся ресурсам. Глава государства отметил, что Министерство финансов России должно дать регионам возможность действовать гибко.
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Экономика
ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса
«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Армия и оружие
России предрекли войну с Турцией из-за нефтяного кризиса
Турцию подталкивают к войне с Россией, подогревая их разногласия по Сирии.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Футбол
Роналдиньо выпустили из тюрьмы Парагвая
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Экономика
Торговые центры Петербурга попросили у Смольного поддержки
Власти Петербурга просят направить в правительство РФ обращение о принятии неотложных мер федерального уровня по поддержке торговых центров.
Происшествия
Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве
Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Экономика
Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам
Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.
Общество
Комендантский час в Аркадии озвучили сиреной из «Судной ночи»
Сигнал из "Судной ночи" был использован для того, чтобы напомнить о начале комендантского часа; впоследствии полицейские сообщили, что не знали о связи сирены с фильмом и пообещали больше её не включать.InterMedia напоминает: хоррор "Судная ночь" вышел на экраны в 2013 году.
Общество
«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге
Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Политика
Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Политика
В Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции
Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
Экономика
Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ
Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона
В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
Общество
В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса
Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
Общество
Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы
«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
Авто
Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа
В результате оказалось, что «АвтоВАЗ» патентовал немало названий для новых моделей Лада, но ни одно из них так и не было использовано.
Гаджеты
AnTuTu назвали мощные среднебюджетные смартфоны марта 2020 года
Как известно AnTuTu подготавливает ТОПы для флагманских смартфонов, но не так давно они организовали новый рейтинг, в котором отображается информация о мощных устройствах среднего сегмента.