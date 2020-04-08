Коронавирус
Lenta.ruПутин поручил регионам решать проблему с распространением коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко в ситуации с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания с главами российских регионов, трансляция которого доступна на YouTube.
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Федеральные клиники передадут койки для обслуживания коронавирусных больных
Петербургский дневник08:56
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Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Путин подписал указ о новых выплатах семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Политика
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Общество
Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве
В столице нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупных проектов благоустройства во время карантина, написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Футбол
Игорю Акинфееву исполнилось 34 года
На протяжении всей своей карьеры Акинфеев выступал за московский ЦСКА. С 2002 года он провёл в составе армейцев 449 матчей.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
Общество
Самые яркие симптомы заражения коронавирусом назвали
Председатель Комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал наиболее яркие симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Гаджеты
Huawei отказалась от 120-герцевого экрана в Huawei P40 Pro не ради цены
Юй Чэндун заявил, что компания рассматривала и имела возможность использовать в Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ экраны с частотой обновления изображения 120 Гц.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Политика
Путин поручил губернаторам составить планы по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обязал губернаторов отчитаться перед правительством и Госсоветом по конкретным мерам борьбы с коронавирусом.
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Здоровье
Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса
Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Брендон Браун оценил популярные средства от коронавируса.
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.
Происшествия
В Нижнем Тагиле врачи подтвердили первый случай коронавируса
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Нижнем Тагиле, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом
Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», сценарист, режиссер Борис Грачевский вновь стал отцом.
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Кино
Universal отложила выход боевика Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком
Компания Universal Pictures отложила премьеру боевика «Никто» российского режиссёра Ильи Найшуллера из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Санитары в спецкостюмах устроили погоню за душевнобольным в Арзамасе
Несколько жителей Арзамаса в среду стали свидетелями необычной погони: фельдшеры в спецкостюмах преследовали душевнобольного мужчину, который отказался сесть в карету скорой помощи.
Происшествия
15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне
В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Общество
ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из РФ
"8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Экономика
Названы самые «обедневшие» российские миллиардеры
Партнер Михельсона по "Новатэку" и "Сибуру" Геннадий Тимченко за год потерял 5,7 миллиарда долларов и занял второе место антирейтинга.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.