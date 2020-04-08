Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил регионам решать проблему с распространением коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко в ситуации с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания с главами российских регионов, трансляция которого доступна на YouTube.
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Владимир Путин
Предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству коек, а по реальной готовности медучреждений.
— Владимир ПутинBusiness Class (Пермь) 09:27

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Минфин должен позволить регионам поступать гибко в условиях COVID-19

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Путин поручил Минфину обеспечить регионам гибкость «свободу маневра» в распределении средств на борьбу с коронавирусом

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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

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Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.
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