Политика
ТИАПутин призвал губернаторов наращивать ресурс
28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России. В начале обращения президент оценил принятые ранее меры, в частности передачу ряда полномочий по принятию решений регионам.
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Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
Здоровье
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике.
Lenta.ru 11:27
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
Футбол
ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей
Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.
Матч ТВ 07:25
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Игры
Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае
Городской портал Новый Нижний 13:00
Игры
Sony назвала дату выхода The Last of Us Part II
NewInform 03:56
Технологии
WhatsApp добавил новую функцию из-за коронавируса
Мессенджер WhatsApp увеличил число участников в видеоконференции в два раза. Теперь одновременно могут общаться до восьми человек.
Телеканал 360° 14:42
Политика
Путин поручил подготовить общенациональный план по выходу из кризиса
Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, — сказал Владимир Путин.
Калининград.Ru 11:15
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая
Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за коронавируса в Подмосковье продлили до 11 мая.
Телеканал 360° 14:00
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Политика
Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии
Обоим политикам предоставлена охрана. Тем временем в российском МИДе называют публикацию о возможном покушении ложью.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Здоровье
Ученые: в Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп
Как заявили ученые, эксперты и чиновники зачастую говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, при этом, по словам исследователей, мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений.
НТВ 05:35
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Гаджеты
Установка драйверов видеокарт Intel в Windows станет проще
Долгое время на PC существовала проблема с установкой драйверов для встроенной графики Intel.
Игромания.ру 03:14
Общество
В Севастополе коронавирусом заболели сразу 36 строителей
Коронавирусной инфекцией на одной из строек в Севастополе заразились 36 строителей, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 28 апреля на совещании с президентом РФ в эфире телеканала «Россия 24».
ИА Красная Весна 13:44
Общество
В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться
По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.
Mockva.ru 15:33
Здоровье
Минздрав: коронавирус может поражать мозг и нервную систему
Коронавирус может поражать головной мозг и центральную нервную систему, о чем свидетельствует изменения обоняния на ранних стадиях заболевания.
Вести.Ru 08:07
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Общество
Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача.
ТАСС 10:51
Происшествия
СК проверит данные о медиках в Хакасии, не получивших выплаты
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о работающих в условиях пандемии коронавируса медиках из Абакана, которые не получили положенные им выплаты.
RT на русском 15:45
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30