Политика

ТИАТИАПутин призвал губернаторов наращивать ресурс

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28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России. В начале обращения президент оценил принятые ранее меры, в частности передачу ряда полномочий по принятию решений регионам.
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
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Здоровье

Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике.
Lenta.ru 11:27
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Экономика

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
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Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
2,1K
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
1
Футбол

ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.
Матч ТВ 07:25
1
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
28
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
1,4K
Игры

Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае

Городской портал Новый Нижний 13:00
Игры

Sony назвала дату выхода The Last of Us Part II

NewInform 03:56
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Технологии

WhatsApp добавил новую функцию из-за коронавируса

Мессенджер WhatsApp увеличил число участников в видеоконференции в два раза. Теперь одновременно могут общаться до восьми человек.
Телеканал 360° 14:42
2
Происшествия

В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД

Коммерсантъ 08:48
62
Политика

Путин поручил подготовить общенациональный план по выходу из кризиса

Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, — сказал Владимир Путин.
Калининград.Ru 11:15
190
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая

Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за коронавируса в Подмосковье продлили до 11 мая.
Телеканал 360° 14:00
10
Общество

В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
159
Политика

Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии

Обоим политикам предоставлена охрана. Тем временем в российском МИДе называют публикацию о возможном покушении ложью.
Эхо Москвы вчера в 19:03
1
Здоровье

Ученые: в Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп

Как заявили ученые, эксперты и чиновники зачастую говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, при этом, по словам исследователей, мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений.
НТВ 05:35
6
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru вчера в 01:17
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Гаджеты

Установка драйверов видеокарт Intel в Windows станет проще

Долгое время на PC существовала проблема с установкой драйверов для встроенной графики Intel.
Игромания.ру 03:14
Общество

В Севастополе коронавирусом заболели сразу 36 строителей

Коронавирусной инфекцией на одной из строек в Севастополе заразились 36 строителей, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 28 апреля на совещании с президентом РФ в эфире телеканала «Россия 24».
ИА Красная Весна 13:44
65
Общество

В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться

По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.
Mockva.ru 15:33
Здоровье

Минздрав: коронавирус может поражать мозг и нервную систему

Коронавирус может поражать головной мозг и центральную нервную систему, о чем свидетельствует изменения обоняния на ранних стадиях заболевания.
Вести.Ru 08:07
1,1K
Происшествия

Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
160
Общество

Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача.
ТАСС 10:51
19
Происшествия

СК проверит данные о медиках в Хакасии, не получивших выплаты

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о работающих в условиях пандемии коронавируса медиках из Абакана, которые не получили положенные им выплаты.
RT на русском 15:45
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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