28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России. В начале обращения президент оценил принятые ранее меры, в частности передачу ряда полномочий по принятию решений регионам.

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 408

Здоровье Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике. 9

Экономика Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский. 47

Футбол ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей. 1

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 309

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,4K

Технологии WhatsApp добавил новую функцию из-за коронавируса Мессенджер WhatsApp увеличил число участников в видеоконференции в два раза. Теперь одновременно могут общаться до восьми человек. 2

Политика Путин поручил подготовить общенациональный план по выходу из кризиса Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, — сказал Владимир Путин. 190

Здоровье Ученые: в Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп Как заявили ученые, эксперты и чиновники зачастую говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, при этом, по словам исследователей, мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений. 6

Гаджеты Установка драйверов видеокарт Intel в Windows станет проще Долгое время на PC существовала проблема с установкой драйверов для встроенной графики Intel.

Общество В Севастополе коронавирусом заболели сразу 36 строителей Коронавирусной инфекцией на одной из строек в Севастополе заразились 36 строителей, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 28 апреля на совещании с президентом РФ в эфире телеканала «Россия 24». 65

Общество В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.

Происшествия Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья. 160

Общество Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача. 19

Происшествия СК проверит данные о медиках в Хакасии, не получивших выплаты Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о работающих в условиях пандемии коронавируса медиках из Абакана, которые не получили положенные им выплаты.