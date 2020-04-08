Коронавирус
Форпост Северо-ЗападПутин призвал губернаторов не останавливать экономику страны
В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику. Заседание транслировал «Первый канал».
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Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах
Комсомольская правда09:22
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