Коронавирус

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападПутин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику. Заседание транслировал «Первый канал».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

Форпост Северо-Запад09:03

Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и транспортное сообщение в регионах

ФАН09:26

Путин: Нельзя останавливать экономику и массово ограничивать работу предприятий

Татар-информ09:26

Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах

Комсомольская правда09:22

Путин призвал не останавливать экономику

Lenta.ru09:04

Путин запретил останавливать экономику из-за коронавируса: жесткие кадры

Московский Комсомолец09:33

ВАЖНО: «Нельзя останавливать экономику», — Путин

Rusvesna.su08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество

У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Общество

Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Московский Комсомолец 09:02
Шоу-бизнес

У 67-летней Елены Степаненко появился ухажер, который моложе ее

ГлобалМСК.ру 04:26
Общество

Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона

В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
ИА Новороссия 08:47
Политика

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
РИА Новости вчера в 11:25
Армия и оружие

Шойгу заявил о начале производства установочной партии новых Ту-160М2

Министр обороны Российской Федерации заявил, что на казанском авиазаводе началось производство установочной партии новых «стратегов», созданных в ОКБ «Туполева».
Faktom вчера в 08:58
Политика

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
РИА Новости 05:35
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия 05:43
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости вчера в 09:39
Происшествия

Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:41
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
REGNUM 05:09
Технологии

Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

ФАН вчера в 22:55
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

ЧП произошло в селе Филинское Вачского района области. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома.
Lenta.ru вчера в 18:09
Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 07:41
Музыка

Рязанцы сняли клип на Little Big и отправили его на «Первый канал»

Рязанцы сняли клип на Little Big и отправили его на «Первый канал». Об этом рязанка Татьяна Лапшина сообщила на своей страничке ВКонтакте.
Рязань.Лайф 08:01
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали более 40 пациентов

Москва, 7 апреля 2020, 09:35 — REGNUM За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 41 выздоровевший пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
REGNUM вчера в 02:35
Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета 08:49
Технологии

Эксклюзивная видеокарта в стиле Cyberpunk 2077 появилась в продаже

The GEEK 09:54
Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019.
Российская газета 04:19
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Политика

В Италии создали петицию против российских медиков

На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Национальная служба новостей 10:02
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Общество

Карту заболеваемости коронавирусом обновили в Московской области

Округа с двузначным числом заболевших закрывают Долгопрудный - 13 (плюс пять случаев за сутки), Раменский округ - 12 и Сергиев Посад - 11 больных (в обоих муниципалитетах ситуация не изменилась).
Подмосковье Сегодня вчера в 05:59
Общество

«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге

Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Компания 06:44
Происшествия

Адвокат заявил о попавшей в приговор Дрыманову наркотической статье

Издание Baza ранее опубликовало выдержку из приговора, где говорится, что действия Дрыманова, его бывшего заместителя Дениса Никандрова, экс-начальника управления СКР по ЦАО Алексея Крамаренко и экс-начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко «реализовали преступный умысел, направленный на сбыт наркотических средств».
РБК 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное