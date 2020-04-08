Политика
Lenta.ruПутин призвал не останавливать экономику
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с губернаторами призвал не останавливать экономику и не закрывать транспортное и пассажирское сообщение в российских регионах. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале «Россия 24».
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Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах
Комсомольская правда09:22
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