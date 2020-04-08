Политика

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападПутин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику. Заседание транслировал «Первый канал».
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Владимир Путин: из-за коронавируса нельзя останавливать экономику и прекращать межрегиональное сообщение

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ВАЖНО: «Нельзя останавливать экономику», — Путин

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Владимир Путин: «Нельзя останавливать экономику, закрывать границы между регионами»

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Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

Форпост Северо-Запад09:03

Путин: Нельзя останавливать экономику и массово ограничивать работу предприятий

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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
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Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Политика

Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, об этом сообщил Дмитрий Песков.
Вести ФМ 08:44
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Для России сертифицировали люксовый минивэн из Китая

В узком сегменте полноразмерных минивэнов грядет пополнение: китайская марка GAC сертифицировала под российский рынок свой аналог Toyota Alphard.
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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
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Политика

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Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК 13:56
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Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
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У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
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Игорь Черевченко: «Не жалею об уходе из „Локомотива“, там смена руководства была»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о своем уходе из «Локомотива» в 2016 году.
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Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Шоу-бизнес

Малахов ответил на обвинения Лещенко

Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
Рамблер 16:03
Происшествия

Рауля Арашукова обвинили по полной программе

Коммерсантъ 14:08
Авто

Volkswagen отказался от укороченного Polo

Модель, представляющая собой укороченную версию «нашего» Volkswagen Polo, продавалась только на индийском рынке.
Автоновости дня 05:48
Происшествия

В Киеве сообщили о минировании больницы, в которой лечат больных COVID-19

Об эвакуации больных не сообщается. Напомним, Александровская больница находится в центре Киева. В ней лечат людей, заразившихся COVID-19.
REGNUM 15:36
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал возраст заболевших коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT сказал, что его удивил возраст пациентов, болеющих коронавирусом.
Вести Подмосковья 05 апреля в 03:41
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
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Путин призвал вернуть нормальный график работы

Президент Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам по теме борьбы с коронавирусом.
ДЕЛА.ru 09:44
Авто

Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
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Observer System Redux выйдет на консолях нового поколения

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Футбол

Как теперь выглядит десятка самых дорогих футболистов мира

Согласно новому рейтингу, самым дорогим игроком по-прежнему является Килиан Мбаппе – 180 млн евро, вторая строчка за ещё одним игроком «ПСЖ» Неймаром – 128 млн евро, на третьей позиции футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг – 128 млн евро.
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У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
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ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
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Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области

В Липецкой области резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона.
ГТРК Липецк 03:51
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В Москве медики смогут парковаться бесплатно

В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.
Газета.Ru 14:22
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Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения. Главное

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Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически

Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
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Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
Lenta.ru 09:12
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