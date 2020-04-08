Политика
Форпост Северо-ЗападПутин призвал губернаторов не останавливать экономику страны
В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику. Заседание транслировал «Первый канал».
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Происшествия
При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Политика
Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, об этом сообщил Дмитрий Песков.
Авто
Для России сертифицировали люксовый минивэн из Китая
В узком сегменте полноразмерных минивэнов грядет пополнение: китайская марка GAC сертифицировала под российский рынок свой аналог Toyota Alphard.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Футбол
Игорь Черевченко: «Не жалею об уходе из „Локомотива“, там смена руководства была»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о своем уходе из «Локомотива» в 2016 году.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на обвинения Лещенко
Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
Происшествия
Рауля Арашукова обвинили по полной программе
Авто
Volkswagen отказался от укороченного Polo
Модель, представляющая собой укороченную версию «нашего» Volkswagen Polo, продавалась только на индийском рынке.
Происшествия
В Киеве сообщили о минировании больницы, в которой лечат больных COVID-19
Об эвакуации больных не сообщается. Напомним, Александровская больница находится в центре Киева. В ней лечат людей, заразившихся COVID-19.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке назвал возраст заболевших коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT сказал, что его удивил возраст пациентов, болеющих коронавирусом.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Политика
Путин призвал вернуть нормальный график работы
Президент Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам по теме борьбы с коронавирусом.
Авто
Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Игры
Observer System Redux выйдет на консолях нового поколения
Футбол
Как теперь выглядит десятка самых дорогих футболистов мира
Согласно новому рейтингу, самым дорогим игроком по-прежнему является Килиан Мбаппе – 180 млн евро, вторая строчка за ещё одним игроком «ПСЖ» Неймаром – 128 млн евро, на третьей позиции футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг – 128 млн евро.
Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Политика
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Здоровье
Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области
В Липецкой области резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона.
Общество
В Москве медики смогут парковаться бесплатно
В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.
Общество
Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения. Главное
Регионам выделят 10 млрд руб. на дополнительные выплаты медицинским сотрудникам за работу с больными коронавирусом.
Общество
Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически
Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч
Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.