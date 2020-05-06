Коронавирус
ПолитсоветПутин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах. Об этом президент заявил на совещании с губернаторами и правительством в среду, 6 мая 2020 года.
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Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока.
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Здоровье
Вагит Алекперов выделил 50 млн рублей для больницы в Коми
Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов выделил 50 млн рублей из личных средств на оснащение Центральной районной больницы города Усинска в Республике Коми.
DP.RU 14:30
Политика
Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт
Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
Общество
Владимир Путин провёл совещание с главами субъектов России
6 мая Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам реализации ранее принятых мер относительно поддержки экономики и социальной сферы.
Лезги газет 13:58
Общество
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина
Итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус. На их заявление обратил внимание Daily Mail.
Lenta.ru 14:19
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Здоровье
Курение названо фактором смертности мужчин от коронавируса
Осложнения и смертельные случаи в результате заражения коронавирусом среди мужчин наблюдаются чаще.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:13
Общество
«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства
Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
Экономика
В России уровень экономической активности снизился на 33%
Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 09:29
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
Общество
Министр культуры заразилась коронавирусом
У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева.
РИА Новости 07:37
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Коммерсантъ 11:01
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
Разведка Южной Кореи предположила, куда пропадал Ким Чен Ын
По данным разведки, Ким Чен Ын усилил противоэпидемические меры, так как в стране все же есть случаи заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 05:40
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
Космос
На Марсе обнаружили следы существования древних рек
В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль 13:25