Коронавирус

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Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах. Об этом президент заявил на совещании с губернаторами и правительством в среду, 6 мая 2020 года.
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Владимир Путин
Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока.
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