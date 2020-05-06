Коронавирус

ПолитсоветПолитсоветПутин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах. Об этом президент заявил на совещании с губернаторами и правительством в среду, 6 мая 2020 года.
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Владимир Путин
Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока.
— Владимир ПутинТелеканал 360° 08:53

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Путин призвал не спешить со снятием ограничений в регионах, чтобы не допустить «откат назад»

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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
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