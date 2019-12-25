Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин призвал и дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Российский президент Владимир Путин считает, что необходимо и дальше работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

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Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

Будущее России. Национальные проекты09:33
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
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