Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан

Нужно избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
Читать в источнике
Комментировать905

Подробнее о событии

Путин погрозил банкам по поводу поддержки заемщиков

Московский Комсомолец10:54

Путин назвал никому не нужными «абстрактные обещания» кредитных каникул

РБК08:24

Путин раскритиковал банкиров: Либо тянут время, либо предъявляют невыполнимые требования

Комсомольская правда08:03

Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан

RT на русском07:49

Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний

РИА Новости07:43

Путин призвал банки помогать гражданам и экономике на деле

Российская газета07:32

Путин: абстрактные обещания поддержки экономики и граждан при пандемии никому не нужны

ТАСС07:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Общество

В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
Экономика

Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
3K
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 08:43
1
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
2K
Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
430
Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом

Lenta.ru 10:43
28
Наука

Передается ли коронавирус половым путем

Группа ученых из Китая и США доказали, что коронавирус не передается половым путем.
Актуальные Новости 01:17
5
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
14
Здоровье

О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 вчера в 01:40
268
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
2,3K
Политика

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
131
Наука

Стало известно о высокой смертности больных на ИВЛ

Lenta.ru 13:05
17
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
35
Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU вчера в 03:03
147
Происшествия

Петербургский священник пожаловался, что его избили в суде

Интерфакс 05:44
3
Единоборства

Гэтжи: хочу, чтобы Хабиб попытался меня прикончить

Хочу, чтобы он выкладывался на все сто и пытался меня прикончить.
Чемпионат 08:30
1
Политика

Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура

На кадрах пенсионерки из движения «Отряды Путина» сжигают распечатанные изображения COVID-19.
Русская Планета 13:20
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
101
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
2K
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона - заражены по данным на 23 апреля 2544792 человека.
Московский Комсомолец 13:23
Экономика

Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО, считает Костин, заявление которого распространила пресс-служба ВТБ.
РБК 13:11
Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
3
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
3
Происшествия

В Крыму арестован начальник управления Службы стройнадзора

Начальник управления Службы госстройнадзора Республики Крым, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, заключен под стражу.
Российская газета 07:22
21
Энергетика

Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
11
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
338
Авто

Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5

Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс вчера в 03:29
76
Общество

Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
49
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное