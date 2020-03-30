Коронавирус

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Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми. Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, на совещании с полпредами.
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Путин призвал не допускать очередей в магазинах и аптеках

RT на русском10:20

Путин поручил определить не допускающий очередей порядок работы аптек и магазинов

Газета.Ru09:55

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Известия09:27

Путин рассказал россиянам о новых правилах посещения магазинов и аптек

Lenta.ru09:38

Путин потребовал от магазинов и аптек обеспечить дистанцию между клиентами

Интерфакс09:31

Путин потребовал соблюдать дистанцию в магазинах

Московский Комсомолец09:30

Соблюдать дистанцию и сидеть дома: Путин призвал отнестись к ограничениям со всей серьезностью

Вести.Ru09:47
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 13:02
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Вести.Ru 11:09
Футбол

Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Soccer.ru 08:05
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Вести Подмосковья 11:43
Культура

Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»

На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Piter.tv 09:59
Общество

Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
ННТВ 10:13
Общество

Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня вчера в 05:00
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Театры

Спекталь ТЮЗа «Вино из одуванчиков» сегодня можно увидеть онлайн

Спектакль интересен не только молодежи, но и старшему поколению – поэтому театр рекомендует постановку к семейному просмотру.
Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 04:48
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Авто

В России отзывают кроссоверы Audi и Volkswagen

VIN-коды всех отзываемых немецких кроссоверов размещены на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы».
UsedCars.ru 11:30
Общество

В «Ростехе» разработали противовирусный комбинезон

В госкорпорации «Ростех» объявили о создании комбинезона для защиты от биологических и химических угроз.
Naked Science 08:30
Шоу-бизнес

«Мышь» — Джиган унизил Оксану Самойлову

Денис загрузил семейный снимок в сеть с грубыми словами: «LOVE YOU МЫЩ МЫЩ МЫЩ» Подписчики тут же раскритиковали Джигана за такую дерзость, мало того, что на фото Оксана явно не в лучше форме, уставшая и с красными глазами, так на всю страну назвать любимую девушку: «мышью».
Popcake 12:10
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Происшествия

План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места

В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
78.ru 12:18
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Экономика

Экономике Великобритании предсказали сокращение на 15% из-за коронавируса

В CEBR ожидают, что в первые три месяца года британская экономика несколько сократится — на 0,5%, после чего наступит самое резкое сокращение экономики, с тех пор как началось отслеживание данных более 20 лет назад.
Вести.Ru 10:27
Шоу-бизнес

Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после карантина

Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после карантина Телеведущая и ее новый муж дадут полезные советы подписчикам.
Экспресс газета 12:01
Общество

В Грузии вводится комендантский час

Премьер-министр Георгий Гахария на чрезвычайном брифинге в Тбилиси заявил: особых мер карантина, введенных властями в двух регионах страны, Квемо-Картли на востоке и Самегрело на западе, оказалось недостаточно для предотвращения так называемой внутренней передачи нового коронавируса, когда уже невозможно отследить цепочку заражения.
Коммерсантъ 11:22
Общество

Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.
Интерфакс 07:18
Здоровье

Коронавирусом все чаще заражаются люди младше 40 лет

Отмечается, что неуклонно повышается процент заболевших в возрастной категории до 40 лет.
Вести Подмосковья 11:51
Армия и оружие

Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника

Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.
Политическая Экспертиза 07:55
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