Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми. Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, на совещании с полпредами.

Происшествия В Москве умерла пациентка с коронавирусом В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Общество Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.

Здоровье В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.

Гаджеты Capcom дополнила системные требования Resident Evil 3 Capcom опубликовала полные системные требования ремейка Resident Evil 3. Для запуска хоррора игрокам потребуется 8 Гб оперативной памяти, 45 Гб свободного места на жёстком диске и операционная система не ниже Windows 7.

Происшествия На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу В Краснодарском крае на сегодняшний день привлекли к административной ответственности за нарушения карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса 40 человек.

Экономика Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.

Общество Режим самоизоляции введен в Саратовской области Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.

Общество В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.

Игры Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.

Общество ГД рассмотрит законопроекты о поддержке населения из-за коронавируса Госдума 31 марта рассмотрит сразу в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и предпринимателей во время пандемии коронавирусной инфекции.

Космос Космическая отрасль: 20 прогнозов на 2020 год (SpaceNews, США) (SpaceNews) В начале года НАСА, вероятнее всего, заключит контракты на разработку аппаратов для посадки на Луну, но недофинансирование этой программы (на 2020 финансовый год было выделено 600 миллионов долларов вместо запрошенного 1 миллиарда долларов) может привести к тому, что количество компаний, способных получить контракты, уменьшится.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Гаджеты Цена на смартфон Honor 30S будет начинаться с $380 За несколько часов до анонса смартфона Honor 30S, в сети появилась фотография, которая сделана в официальном магазине Honor Store, где можно увидеть табличку с указанием цены на новинку.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.