Коронавирус

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Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми. Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, на совещании с полпредами.
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Путин призвал не допускать очередей в магазинах и аптеках

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Lenta.ru09:38

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Соблюдать дистанцию и сидеть дома: Путин призвал отнестись к ограничениям со всей серьезностью

Вести.Ru09:47

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

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