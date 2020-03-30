Коронавирус
ИзвестияПутин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми. Об этом он заявил в понедельник, 30 марта, на совещании с полпредами.
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Армия и оружие
Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общество
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон, сообщили в пресс-службе госкомпании.
Общество
В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса
Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Общество
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Гаджеты
Capcom дополнила системные требования Resident Evil 3
Capcom опубликовала полные системные требования ремейка Resident Evil 3. Для запуска хоррора игрокам потребуется 8 Гб оперативной памяти, 45 Гб свободного места на жёстком диске и операционная система не ниже Windows 7.
Происшествия
На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу
В Краснодарском крае на сегодняшний день привлекли к административной ответственности за нарушения карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса 40 человек.
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты
Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
Общество
Режим самоизоляции введен в Саратовской области
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
Наука
Самки млекопитающих в среднем живут дольше самцов
Общество
В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта
В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.
Общество
В Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина
Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина. По данным местных СМИ, спровоцирует беспорядки мафия.
Игры
Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox
В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.
Общество
ГД рассмотрит законопроекты о поддержке населения из-за коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит сразу в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и предпринимателей во время пандемии коронавирусной инфекции.
Футбол
«Жилина» объявила о самоликвидации с 1 апреля
Словацкий клуб «Жилина» на официальном сайте сообщил о начале процесса самоликвидации с 1 апреля.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева показала свое фото без макияжа
Актриса из Нижнего Новгорода, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева решила порадовать своих поклонников очередным фото.
Космос
Космическая отрасль: 20 прогнозов на 2020 год (SpaceNews, США) (SpaceNews)
В начале года НАСА, вероятнее всего, заключит контракты на разработку аппаратов для посадки на Луну, но недофинансирование этой программы (на 2020 финансовый год было выделено 600 миллионов долларов вместо запрошенного 1 миллиарда долларов) может привести к тому, что количество компаний, способных получить контракты, уменьшится.
Киберспорт
Род Бреслау: «Закрытый бета-тест Valorant начнется 7 апреля»
Закрытый бета-тест начнется 7 апреля.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Гаджеты
Цена на смартфон Honor 30S будет начинаться с $380
За несколько часов до анонса смартфона Honor 30S, в сети появилась фотография, которая сделана в официальном магазине Honor Store, где можно увидеть табличку с указанием цены на новинку.
Политика
Путин призвал учитывать опыт других стран в борьбе с коронавирусом
Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Технологии
В России запустили портал для дистанционного образования учителей
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей учись-дома.онлайн.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде
Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.