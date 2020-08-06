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REGNUM
REGNUM

Путин призвал к контролю за ипотечными облигациями

Москва, 6 августа 2020, 15:04 — REGNUM Ипотечные облигации — инструмент, который требует аккуратности и контроля. Об этом заявил 6 августа президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором ДОМ.В источнике
Владимир Путин
Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать.
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РИА Новости

«Дом.РФ» работает над инфраструктурными облигациями

РИА Новостивчера в 07:15
РБК

Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования

РБКвчера в 07:35
Российская газета

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

Российская газетавчера в 07:15
ТАСС

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

ТАССвчера в 06:44
Взгляд.ру

Путин призвал Мутко быть аккуратным с ипотечным кредитованием через облигации

Взгляд.рувчера в 06:44
РЕН ТВ

Путин призвал Мутко быть аккуратнее с облигациями

РЕН ТВвчера в 06:35
REGNUM

Путин призвал к контролю за ипотечными облигациями

REGNUMвчера в 08:04

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
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«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО

Москва, 6 августа 2020, 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.
REGNUMвчера в 08:37
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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русскомвчера в 11:17
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Эпидемиологическая ситуация в Абакане идет на улучшение

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Татьяна Викторова сегодня на очередном городском оперативном штабе сообщила, что в течение последних двух недель в Абакане улучшается ситуация по заболеваемости: – За последние недели наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей города Абакана.
Пульс Хакасии4 августа в 23:32
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.
РИА Новости17:32
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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