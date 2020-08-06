Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями
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Мутко отметил, что до 2024 года "нужно около 20 триллионов денег в стройке" в России. Из них 15 триллионов, как предполагается, дадут банки в рамках кредитования. А второй источник привлечения инвестиций - как раз через облигации, пояснил глава ДОМ.РФ.В источнике
Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать.
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