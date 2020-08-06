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Российская газета
Российская газета

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

Мутко отметил, что до 2024 года "нужно около 20 триллионов денег в стройке" в России. Из них 15 триллионов, как предполагается, дадут банки в рамках кредитования. А второй источник привлечения инвестиций - как раз через облигации, пояснил глава ДОМ.РФ.В источнике
Владимир Путин
Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать.
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REGNUM

Путин призвал к контролю за ипотечными облигациями

REGNUMвчера в 08:04
РБК

Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования

РБКвчера в 07:35
Российская газета

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

Российская газетавчера в 07:15
ТАСС

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

ТАССвчера в 06:44
Взгляд.ру

Путин призвал Мутко быть аккуратным с ипотечным кредитованием через облигации

Взгляд.рувчера в 06:44
РЕН ТВ

Путин призвал Мутко быть аккуратнее с облигациями

РЕН ТВвчера в 06:35
РИА Новости

«Дом.РФ» работает над инфраструктурными облигациями

РИА Новостивчера в 07:15

В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков
Ведомости03:10
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57
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Свидетель рассказал о действиях Ефремова сразу после ДТП

Актёр Михаил Ефремов сразу после автоаварии начал осматривать свой автомобиль, сообщил в Пресненском районном суде Москвы по видеосвязи из Крыма девятый по счету свидетель обвинения Роман Шрамко, рассказал корреспондент «Известий» из зала заседания.
Известия04:12
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русском5 августа в 02:54
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Омская область и Сбербанк подписали соглашение о снижении ипотечных ставок для населения

Правительство Омской области и омское отделение ПАО "Сбербанк" подписали соглашение о снижении ипотечной ставки для десяти льготных категорий граждан, проживающих на территории региона.
ТАСС04:35

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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