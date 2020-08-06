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REGNUM
REGNUM

Путин призвал к контролю за ипотечными облигациями

Москва, 6 августа 2020, 15:04 — REGNUM Ипотечные облигации — инструмент, который требует аккуратности и контроля. Об этом заявил 6 августа президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором ДОМ.В источнике
Владимир Путин
Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать.
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REGNUM

Путин призвал к контролю за ипотечными облигациями

REGNUMвчера в 08:04
РБК

Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования

РБКвчера в 07:35
ТАСС

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

ТАССвчера в 06:44
Российская газета

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

Российская газетавчера в 07:15
Взгляд.ру

Путин призвал Мутко быть аккуратным с ипотечным кредитованием через облигации

Взгляд.рувчера в 06:44
РЕН ТВ

Путин призвал Мутко быть аккуратнее с облигациями

РЕН ТВвчера в 06:35
РИА Новости

«Дом.РФ» работает над инфраструктурными облигациями

РИА Новостивчера в 07:15

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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В Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса за сутки

На странице в социальной сети во во «ВКонтакте» глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что в последнее время полуостров стал новым очагом эпидемии – впервые в республике зафиксировали 39 эпизодов заражения COVID-19.
Live24вчера в 08:38
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Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газетавчера в 06:34
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Финляндия вновь ограничит туристические поездки с некоторыми странами

Решение о восстановлении ограничений на въезд в страну для граждан Нидерландов, Бельгии и Андорры приняли в правительстве Финляндии, 6 августа сообщили в пресс-службе правительства.
ИА Красная Веснавчера в 10:06
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
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Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Украинские спецслужбы организовали провокацию в Белоруссии, в результате которой были задержаны 33 гражданина России, чтобы дискредитировать отношения между Москвой и Минском, а также ради экстрадиции на Украину участников боевых действий в Донбассе.
Известия17:54
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Билл Гейтс предсказал кризис опаснее пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в ближайшие десятилетия мир столкнётся с глобальным экологическим кризисом, связанным с изменением климата, последствия которого станут более серьёзными по сравнению с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском18:00
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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