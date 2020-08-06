Добровинский оценил заявление Ефремова о «раздвоении личности»

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал слова актера Михаила Ефремова о том, что он "с трудом" узнает себя на кадрах, снятых после смертельного ДТП в центре Москвы.