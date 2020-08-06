Путин призвал к контролю за ипотечными облигациями
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Москва, 6 августа 2020, 15:04 — REGNUM Ипотечные облигации — инструмент, который требует аккуратности и контроля. Об этом заявил 6 августа президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором ДОМ.В источнике
Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать.
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