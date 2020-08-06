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REGNUM
REGNUM

Путин призвал к контролю за ипотечными облигациями

Москва, 6 августа 2020, 15:04 — REGNUM Ипотечные облигации — инструмент, который требует аккуратности и контроля. Об этом заявил 6 августа президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором ДОМ.В источнике
Владимир Путин
Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать.
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ТАСС

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

ТАССвчера в 06:44
РБК

Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования

РБКвчера в 07:35
Российская газета

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

Российская газетавчера в 07:15
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Путин призвал к контролю за ипотечными облигациями

REGNUMвчера в 08:04
Взгляд.ру

Путин призвал Мутко быть аккуратным с ипотечным кредитованием через облигации

Взгляд.рувчера в 06:44
РЕН ТВ

Путин призвал Мутко быть аккуратнее с облигациями

РЕН ТВвчера в 06:35
РИА Новости

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РИА Новостивчера в 07:15

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