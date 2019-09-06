Политика
Международный антикоррупционный порталПутин призвал к либерализации наказания по экономическим статьям
Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей, – цитирует Путина «Интерфакс». Сегодня глава государства встретился с представителями общественности Дальнего Востока.
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Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Музыка
Концерт на крыше в новом клипе группы «Хлеб» на трек «Ебобо»
Группа «Хлеб» выпустила новый трек «Ебобо» и клип на него. Песня войдет в альбом «Звезды», релиз которого запланирован на 17 октября.
Афиша Daily 07:30
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия
На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 07:52
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru вчера в 09:47
Единоборства
Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес
На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.
Российская газета 02:50
Футбол
Семак отреагировал на УДО Кокорина
Газета.Ru 05:15
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости вчера в 07:47
Футбол
Сборная Сирии прилетела в Ростов
Панорама Ростова-на-Дону 04:33
Космос
Двойному пульсару предсказали полвека радиомолчания
Астрофизики предсказали исчезновение радиоизлучения от двойного пульсара PSR J1906+0746 около 2028 года.
N+1 вчера в 14:00
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Гаджеты
Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру
Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
Megaobzor.com 04:51
Авто
Интерьер нового Kia Mohave полностью рассекречен
Для своего класса и предполагаемого ценового сегмента салон нового кроссовера выглядит роскошно.
SpeedMe вчера в 15:48
Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств.
Российская газета вчера в 12:20
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя из-за фильма о Беслане
Neva.Today 07:35
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Экономика
Ленобласть уступила лишь Москве по количеству сделок с эскроу-счетами
В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
REGNUM 06:43
Армия и оружие
В Мьянме заявили о планах купить истребители у России
Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.
RT на русском 07:19
Экономика
Путин поддержал ипотеку в 2% для молодых семей в ДФО
Президент России Владимир Путин заявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45