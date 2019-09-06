Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей, – цитирует Путина «Интерфакс». Сегодня глава государства встретился с представителями общественности Дальнего Востока.

Путин призвал к либерализации наказания по экономическим статьям

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