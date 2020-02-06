Политика

BFM.ruBFM.ruПутин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями. Об этом глава государства заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщает ТАСС.
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Путин потребовал последовательно ликвидировать вузы-пустышки

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Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки

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Путин призвал ликвидировать вузы-«пустышки»

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РИА Новости08:44
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Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х

Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик.
ТАСС 09:26
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В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
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В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
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ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

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Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
BFM.ru 09:23
Общество

Португалия ввела ограничения на выдачу «золотых виз»

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РБК 11:03
Происшествия

В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку

В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Вести.Ru 10:50
Политика

Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
ТАСС 09:35
Экономика

Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

Коронавирусная инфекция нового типа 2019-nCoV, вспышка которой была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, может оказать существенное влияние на мировую и российскую экономику.
РБК 11:27
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru вчера в 12:25
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Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
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Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
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«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 04 февраля в 07:07
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru 07:44
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
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Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
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Происшествия

Силовики задержали министра транспорта Карелии

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
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Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
РИА Новости 10:28
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Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
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Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Сабуртало»

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Команда Haas F1 показала болид 2020 года

Команда Формулы 1 Haas F1, не дожидаясь официальной презентации, показала рендеры своего нового болида для сезона 2020 года.
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Metro Exodus выйдет в Steam в феврале

Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 для Epic Games Store. Ровно через год она станет доступной в Steam. 13 шикарных динамических тем для PS4.
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Автомобилисты много часов стоят в пробке на трассе М-4 «Дон»

Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.
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Корабль «Союз МС-13» с экипажем на борту отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает «Роскосмос» в Twitter.
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Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
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