Политика
BFM.ruПутин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями. Об этом глава государства заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщает ТАСС.
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Петафлопсный суперкомпьютер и кадры для СКИФа: что волновало ученых на президиуме Госсовета
Будущее России. Национальные проекты12:49
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Экономика
Товарооборот России и Великобритании вырос сразу на четверть
Торговый оборот между Россией и Великобританией по итогам года достиг 17 миллиардов долларов, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Армия и оружие
Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400
Компания Bell, зарегистрированная в США, на анимационном видео показала уничтожение российского ЗРК С-400 дронами-камикадзе.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35 без оружия
Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
Общество
Движение грузовиков через китайскую границу возобновляется в Приамурье
Из Китая в Приамурье возобновляется движение грузового транспорта через пункты пропуска с соблюдением определённых условий и в ограниченном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Политика
Путин уволил главу УМВД по Приморскому краю
Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности руководителя управления МВД по Приморскому краю генерал-майора полиции Николая Афанасьева, сообщает KONKURENT.RU.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Политика
Лавров: Россия находится в контакте с Турцией по ситуации в Идлибе
Россия и Турция находятся в контакте по напряженной ситуации, которая складывается в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус позавтракала, не выходя из моря
Кристина Асмус позавтракала, не выходя из моря Актриса Кристина Асмус показала роскошный морской завтрак.
Политика
Новым гендиректором «Сухого» стал глава РСК «МиГ»
Экономика
Автомобильный рынок упадет в РФ
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Армия и оружие
Пентагон предоставит Минздраву США 11 военных объектов для карантина
Министерство здравоохранения и социальных служб США обратилось в Пентагон с запросом о предоставлении для карантина 11 военных объектов близ крупных аэропортов.
Здоровье
В Китае возросло число умерших от коронавируса
В Китае число умерших от коронавируса возросло и достигло отметки в 618 человек.
Технологии
Samsung объяснила блокировку телевизоров в России
Часть функций «умных» телевизоров Samsung оказалась недоступна для россиян из-за того, что не были получены сертификаты для использования в России, а именно сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Эндокринолог Татьяна Бочарова считает, что уже спустя два дня после отказа от сахара в организме происходят изменения в лучшую сторону.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Футбол
Тамбовчане создали петицию с просьбой разрешить ФК «Тамбов» играть на «Спартаке»
Отчаявшиеся болельщики, которые любят местный клуб, но не настолько, чтобы на каждый матч ездить в Саранск или Нижний Новгород, создали петицию.
Происшествия
В Ялте волна смыла двух человек с причала, они погибли
В районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте гигантская волна смыла в море находившихся на причале мужчину и девушку.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО
В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
Политика
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Музыка
Соседов оценил шорт-лист будущих участников Евровидения от России
Музыкальный критик Сергей Соседов дал свои комментарии относительно шорт-листа будущих участников Евровидения от России.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.