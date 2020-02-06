Политика
BFM.ruПутин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями. Об этом глава государства заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить699
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин поставил задачу продолжить последовательно убирать вузы -«пустышки»
Будущее России. Национальные проекты08:16
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Польша отказалась от российского угля
Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Шоу-бизнес
Милла Йовович впервые показала новорожденную дочь
Еще в воскресенье старшая дочь актрисы выложила первое общее семейное фото из больничной палаты, а теперь мама и сама поделилась новыми снимками малышки.
Армия и оружие
Появилось видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Отражение сирийской системой противовоздушной обороны (ПВО) ракетной атаки на Дамаск попало на видео. Кадры публикует агентство SANA.
Спорт
Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
Политика
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Экономика
В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
Шоу-бизнес
Астролог Володина объяснила уход принца Гарри из королевской семьи
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Экономика
Сбербанк требует банкротства трех крупных агропредприятий Ленобласти
В настоящий момент в арбитражный суд поступило три заявления от банка к агрохолдингам, занимающимся производством свинины.
Транспорт
Автомобилисты много часов стоят в пробке на трассе М-4 «Дон»
Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.
Происшествия
В Приморье бабушка поселила внучку на ферме с телятами
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Футбол
Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Общество
Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Футбол
Месси задумался об уходе из «Барселоны»
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Общество
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в пяти регионах с самой большой убылью населения.