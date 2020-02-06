Политика

BFM.ruBFM.ruПутин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями. Об этом глава государства заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщает ТАСС.
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Путин потребовал убирать «вузы-пустышки» из России

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Путин призвал ликвидировать вузы-«пустышки»

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Будущее России. Национальные проекты12:49
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Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
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Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400

Компания Bell, зарегистрированная в США, на анимационном видео показала уничтожение российского ЗРК С-400 дронами-камикадзе.
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК 15:15
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Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
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ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
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Общество

Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
РБК 11:07
Происшествия

Журналистку «Новой газеты» и адвоката избили в Грозном

Lenta.ru 16:21
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На первенстве России в Саранске состоится короткая программа девушек

В Саранске стартует юниорское первенство России по фигурному катанию. Сегодня, 6 февраля, состоится короткая программа девушек.
Нева Спорт вчера в 19:00
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело вчера в 11:02
Общество

Польша отказалась от российского угля

Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
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Футбол

Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
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В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями

У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
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Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб

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Наука

Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей

Ученые из Франции построили математическую теорию обучения живых организмов при обработке сенсорной информации.
N+1 вчера в 07:51
Единоборства

Отец Нурмагомедова: Конору недолго осталось

Конору недолго осталось, он будет падать. Чем больше поединков будет проводить, тем больше проиграет.
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Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
РИА Новости 10:03
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Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
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Месси задумался об уходе из «Барселоны» после конфликта

РЕН ТВ 05:06
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

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Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

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Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
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Альтернатива для Германии идёт уверенно к власти

Региональное отделение ХДС Ангелы Меркель объединило силы с либералами и, главное, правопопулистской "Альтернативой для Германии", чтобы выбрать нового главу Тюрингии, пишет ТГ-канал "Europe Insight".
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Происшествия

Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Российская газета 11:52
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
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В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
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Лидер Rammstein Тилль Линдеманн снял новый клип в Петербурге

Лидер немецкой музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн для своего сольного проекта Lindemann снял видеоклип на песню Platz eins.
Петербургский дневник вчера в 14:15
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости 14:36
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