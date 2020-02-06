Политика
BFM.ruПутин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями. Об этом глава государства заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщает ТАСС.
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Путин поставил задачу продолжить последовательно убирать вузы -«пустышки»
Будущее России. Национальные проекты08:16
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Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Политика
Великобритания после «Брексита» снимет с России некоторые пошлины
После завершения переходного периода "Брексита", 31 декабря, Великобритания намерена снять пошлины на следующие виды товаров из России: алюминиевая фольга; ферросилиций (легирующий сплав железа и кремния); трубы бесшовные и трубы из черных металлов; фитинги для труб из черных металлов; мочевина и нитрат аммония.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову
Теннис
Кузнецова не поможет России в матче Кубка Федераций против Румынии
ФТР сообщила, что теннисистка Светлан Кузнецова не примет участие в матче сборной России против команды Румынии в рамках Кубка Федераций.
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Политика
Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
США обещали России скоро дать ответ на предложение совместно заявить о недопустимости глобальной ядерной войны, Москва надеется, что он будет позитивным, сказал глава российского МИД Сергей Лавров.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить 24 опасных приложения
Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах
Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак «Док-Ток» оказалось копией программы RTVI
Общество
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО
В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Кино
Зрители комментируют игру Данилы Козловского в «Викингах»
Российский актер Данила Козловский опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что десятая серия шестого сезона выйдет совсем скоро.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Общество
Земли высокопоставленных сибиряков нашли на Рублёвке
Землями на Рублёвке владеют и высокопоставленные сибиряки.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Авто
В России могут исчезнуть дилерские центры
Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Политика
Трамп принял Гуаидо в Белом доме
Президент США Дональд Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции в Белом доме.
Политика
Глава МИД Мексики дал высокую оценку переговорам с Лавровым
Лавров прибыл в Мексику в четверг.
Политика
Лукашенко улетел на встречу с Путиным
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.