Политика

BFM.ruBFM.ruПутин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями. Об этом глава государства заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщает ТАСС.
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ТАСС08:15

Путин призвал ликвидировать вузы-«пустышки»

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Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки

РБК08:23
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На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
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Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны

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Появилось видео отражения ракетной атаки в Дамаске ПВО Сирии

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Новое шоу Ксении Собчак «Док-Ток» оказалось копией программы RTVI

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В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
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Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте

Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
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Зрители комментируют игру Данилы Козловского в «Викингах»

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Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

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Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
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Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

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Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

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Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
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Трамп принял Гуаидо в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции в Белом доме.
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Глава МИД Мексики дал высокую оценку переговорам с Лавровым

Лавров прибыл в Мексику в четверг.
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В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
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