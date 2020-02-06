Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями. Об этом глава государства заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщает ТАСС.

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